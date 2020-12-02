Школу в Починках отремонтируют раньше, чем планировалось. Общество

Фото: Елена Балашова

Школу в Починках отремонтируют раньше, чем планировалось. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Решение о переносе капитального ремонта школы на боле ранний срок принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей поездки в Починковский район, где он обсудил с главой местного самоуправления Михаилом Лариным состояние сферы образования. Ремонт школы будет выполнен в рамках государственной программы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области".

"Уже в следующем году отремонтируем систему отопления и внутренние помещения, а в 2023 году обновим фасад. Изначально планировалось это сделать на год позже. Это позволит нам более эффективно синхронизировать региональную программу с национальным проектом "Образование", - рассказал Глеб Никитин.

Ранее в рамках национального проекта "Образование" на базе Починковской средней школы был создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". В 2021 году в Починковском округе запланировано создание "Точек роста" на базе еще трех общеобразовательных организаций. Всего в 2021 году в регионе может открыться 121 подобный центр.

Также по итогам рабочей поездки губернатор поручил направить более 15 млн рублей на ремонт Детской школы искусств в Починках. Дополнительно там начнется обновление музыкальных инструментов.

"Детские школы искусств – важное звено дополнительного образования. Будем приводить их в порядок. Надеюсь, это поможет ребятам и педагогам в их творческой деятельности", - добавил Глеб Никитин.