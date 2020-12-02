Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz приоткрыла завесу тайны о новой модели S-Class. Машина относится к следующему поколению. Совсем скоро автомобиль будет представлен на всеобщее обозрение.

Ожидается, что новая модель будет сильно отличаться от тех, которые уже сошли с конвейера. Производители поработали над дизайном и полностью изменили оптику. В предыдущих моделях была довольно большая решетка радиатора. Ее изменили.

Про заднюю часть кузова пока известно мало. Конечно, в сети есть шпионские фотографии, но они не очень хорошего качества. Разглядеть там можно горизонтальные фонари, которые соединены между собой хромированной линией.

Мерседес S Класс отличается многим. К примеру, в салоне появится тачскрин. Он – часть информационно-развлекательного комплекса, без которого сложно представить современный автомобиль.

С помощью тачскрина можно будет управлять машиной. К тому же, многие функции в салоне будут включаться с его помощью.

Производители решили позаимствовать кое-какие функции и у других машин, которые уже были выпущены автоконцерном. В набор систем вошли также адаптивная пневматическая подвеска, а также полноуправляемое шасси. Это было нужно для того, чтобы колеса могли проворачиваться не под привычным углом, а в противоположном. Подобное решение позволяет значительно увеличить маневренность в том случае, если машина будет передвигаться на маленькой скорости.

Обсуждалась не только техническая часть машины и ее дизайн, а также то, что собирают этот автомобиль специалисты в масках и перчатках. По многим каналам было показано, что в период пандемии производство не остановилось, и даже был запущен завод в Зиндельфингене. Работать в таких условиях не очень удобно, потому что люди должны не только носить экипировку, но и соблюдать социальную дистанцию.

Минимализм всегда в моде

Несмотря на то, что уже не раз говорили о новшествах, которые произойдут с моделью S-класса, главным остается то, то дизайнеры решили остановиться на минимализме. Поговаривали даже, что кое-что позаимствуют у других легендарных марок. К примеру, у Maybach. Но на деле все оказалось иначе.

Флагман получил довольно интересный салон. Тут нет ничего лишнего. Дизайнеры сделали все в минималистическом стиле с применением современных технологий.

Самым популярным вариантом считается панель, которая отделана темным лаком. Но, производители говорят, что в ближайшее время появятся и другие варианты. Например, панель, сделанная под дерево или алюминиевая.

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