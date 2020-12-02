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Общество

Жители нескольких домов Автозаводского района временно останутся без света

25 января 2021 10:35  [63] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жители нескольких домов Автозаводского района Нижнего Новгорода временно останутся без света 25 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС. 

Электричество будет отключено с 13:00 в домах №11 и 13 по ул. Героя Поющева и доме №2 по пр. Кирова. Возобновить электроснабжение планируется к 17:00.

Это связано с плановыми работами на системах жилищно-коммунального хозяйства.

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Теги:
Автозаводский район Ремонтные работы Электроэнергия
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