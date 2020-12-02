Жители нескольких домов Автозаводского района временно останутся без света

Жители нескольких домов Автозаводского района Нижнего Новгорода временно останутся без света 25 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.
Электричество будет отключено с 13:00 в домах №11 и 13 по ул. Героя Поющева и доме №2 по пр. Кирова. Возобновить электроснабжение планируется к 17:00.
Это связано с плановыми работами на системах жилищно-коммунального хозяйства.
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