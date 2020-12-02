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Политика

ЦСМ будет следить за качеством продуктов в нижегородских школах

25 января 2021 14:14  [84] Политика

Фото: с сайта ЦСМ Росстандарта по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области будет следить за качеством продуктов в школах региона. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с директором регионального ЦСМ Росстандарта Денисом Мироновым.

Как сообщается на сайте регионального ЦСМ, в рамках встречи Глеб Никитин и Денис Миронов обсудили проекты, реализующиеся центром в настоящее время.

Так, сейчас на базе ЦСМ создается новая структура, которая в рамках соглашения с министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области будет проводить мониторинг качества продуктов питания, поступающих в образовательные учреждения региона.

Кроме того, центром ведутся работы по созданию аналитического программно-аппаратного комплекса мониторинга достоверности автоматических измерений (АПВГК). Как отметил Денис Миронов, этот продукт "можно смело назвать решением поколения цифровой метрологии".

"Собирая и анализируя измерения от всех АПВГК, самообучающийся алгоритм постоянно повышает скорость и точность выявления измерительных отклонений, независимо от географического местонахождения самих пунктов, и своевременно информирует о сбоях в работе", - пояснил он.

Глеб Никитин напомнил, что в Нижегородской области существуют различные меры поддержки для предпринимателей.

"Наш регион привлекателен для инвесторов, ярким доказательством этого является количество инвестиционных проектов. Думаю, что проекты ЦСМ также будут способствовать развитию экономики и станут толчком для выхода на новые уровни, а участие в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" повысит конкурентоспособность российских товаров и расширит их присутствие и узнаваемость на мировых рынках", - сказал губернатор.

Также в ходе совещания, Денис Миронов рассказал Глебу Никитину об участии центра в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт". Особо он отметил начало в минувшем году строительства опорной лаборатории, которая "позволит нижегородским предприятием выйти на международные рынки".

Руководитель ЦСМ Росстандарта по Нижегородской области добавил, что организацией выполнен большой объем работы по модернизации центра. В мае 2020 года было открыто новое Бюро приема и выдачи заказов с применением "бережливых технологий". Был разработан новый формат общения с заказчиками с соблюдением необходимых мер безопасности, увеличено количество окон для выдачи заказов, создана комфортная зона ожидания, проработана навигация, сокращено ожидание заказчика своей очереди, введена предварительная запись на сдачу средств измерений, оптимизирован "жизненный цикл поверки" СИ.

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Теги:
Глеб Никитин Технологии
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