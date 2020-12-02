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Общество

Очистные сооружения на прудах Бутурлино начнут работать в марте

25 января 2021 15:52  [108] Общество

Фото: пресс-служба Законодательного собрания

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Очистные сооружения в прудах, куда сливались жидкие бытовые отходы в Бутурлино Нижегородской области, начнут работать в марте 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Строительство очистных сооружений проверила рабочая группа областного Законодательного собрания по контролю над реализацией мероприятий по сокращению доли сточных вод, а также по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.

Как пояснил депутатам глава местного самоуправления Николай Чичков, до 2020 года на территории района отсутствовали действующие очистные сооружения. Чтобы решить эту проблему, администрация района направила заявку в министерство энергетики и ЖКХ на строительство объекта "Реконструкция очистных сооружений производительностью 1000 куб. м/сутки". Создание объекта включили в федеральный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология".

В настоящее время очистные сооружения построены, сейчас идут пуско-наладочные работы, а прием стоков планируется организовать в марте 2021 года.

"Сегодня мы увидели, как на деле реализуется национальный проект "Экология". Мы побывали на конкретном объекте, который построен на федеральные деньги. Проведена огромная работа. В районе никогда не было очистных сооружений. И отходы выливались в пруды отстойники, источая ужасный запах и нанося вред окружающей среде. Очистные сооружения должны кардинально изменить ситуацию и поставить в этом вопросе жирную точку", - сказал председатель комитета регионального парламента по экологии и природопользованию Владислав Атмахов.

"Объект построен, в настоящее время ведутся работы по его сдаче в эксплуатацию и пуско-наладочные работы, и мы будем продолжать мониторить ситуацию. После сдачи объекта приедем сюда еще раз со специалистами, чтобы посмотреть, как все работает. По планам это июль, именно к этому времени объект должен быть сдан в эксплуатацию", - добавил он.

"Построенные очистные сооружения полностью соответствует современным стандартам. Они имеют четыре этапа очистки, после которых будет абсолютно чистая вода", - пояснил Николай Чичков.

После прошло рабочее совещание, на котором обсуждалась текущая ситуация по размещению жидких бытовых отходов, образующихся на территории Бутурлино. По итогам было принято решение обратиться в правительство по вопросу рассмотрения возможности включения бутурлинских канализационных сетей в федеральный проект "Оздоровление Волги" национального проекта Экология".

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Теги:
Бутурлинский район Законодательное собрание Экология
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