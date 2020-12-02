Фото:
Культурно-спортивный комплекс горит в Варнавинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре в Макарьевском культурно-спортивном комплексе "Ветлуга" по адресу: с. Макарий, ул. Молодежная, 16, поступило спасателям в 15:08.
По прибытию пожарных горела кровля на всей площади 300 кв.м. Огонь еще тушат.
Погибших и пострадавших нет.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+