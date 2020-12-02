Культурно-спортивный комплекс горит в Варнавинском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Культурно-спортивный комплекс горит в Варнавинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в Макарьевском культурно-спортивном комплексе "Ветлуга" по адресу: с. Макарий, ул. Молодежная, 16, поступило спасателям в 15:08.

По прибытию пожарных горела кровля на всей площади 300 кв.м. Огонь еще тушат.

Погибших и пострадавших нет.