Нижегородские театры и кинозалы теперь смогут принимать больше зрителей Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавирусной инфекции.

Изменения предусматривают, в частности, увеличение в нынешних условиях максимально разрешенного числа зрителей в театрах и кинозалах.

"Эпидемиологическая обстановка не позволяет пока вернуться к привычному образу жизни. При этом фиксируется определенная стабилизация ситуации. Вместе с санитарными врачами работаем над решениями, которые позволяют смягчить ограничения", - прокомментировал Глеб Никитин.

Теперь максимально разрешенная заполняемость залов в театрах и кинозалах увеличена с 30% до 40%. Продажа билетов и рассадка зрителей в зале по-прежнему осуществляется на сидячие места с соблюдением социальной дистанции не менее двух свободных мест, но при этом допускается совместная рассадка детей до 14 лет рядом со взрослыми, с которыми они пришли.

"Подчеркну, что остальные правила и нормы, касающиеся соблюдения мер безопасности, остаются неизменными. Уровень заболеваемости стабилизировался, но остается довольно высоким, поэтому особенно важно по-прежнему защищать органы дыхания, носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса нижегородские театры и концертные залы не работали восемь месяцев. Глеб Никитин назвал это направление одним из самых пострадавших. Разрешение на открытие они получили в середине ноября прошлого года. Театры работали с рядом ограничений, а в декабре эти ограничения стали более строгими.