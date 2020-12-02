Число участников спортивных групп в Нижегородской области увеличено с 10 до 15 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавирусной инфекции.

Изменения касаются максимально разрешенного в существующих условиях количества участников групп дополнительного образования и спортивных тренировок.

"В новом году мы возобновили очное обучение в школах, но важно, чтобы дети могли реализовывать свой потенциал во всех сферах. Поэтому в соответствии с изменениями в указ теперь в группах дополнительного образования, в учреждениях спортивной подготовки, культуры и других организациях, где в помещениях занимаются как дети, так и взрослые, допускается присутствие не 10 человек одновременно, а 15", - пояснил Глеб Никитин.

"Эпидемиологическая обстановка не позволяет пока вернуться к привычному образу жизни. При этом фиксируется определенная стабилизация ситуации. Вместе с санитарными врачами работаем над решениями, которые позволяют смягчить ограничения", - отметил губернатор.