Беременные нижегородки до 14 февраля могут перейти на дистанционную работу Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Жительницы Нижегородской области, ждущие рождение ребенка, могут по закону перейти на дистанционную работу до 14 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Соответствующие изменения глава региона внес в указ о режиме повышенной готовности, который действует на территории области для предотвращения распространению коронавирусной инфекции.

"С 1 января 2021 года в Трудовой кодекс были внесены изменения, касающиеся дистанционной работы. Положения указа о режиме повышенной готовности также приведены в соответствие с новыми нормами", - пояснил Глеб Никитин.

Теперь беременным нижегородкам предписывается соблюдать режим самоизоляции и не покидать место жительства (пребывания). Работодателям необходимо временно перевести таких сотрудниц на дистанционную работу на основании статьи 312.9 Трудового кодекса РФ (порядок временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях) с 25 января по 14 февраля 2021 года.