Глеб Никитин прокомментировал протесты в Нижнем Новгороде 23 января Общество

Глеб Никитин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал протесты в Нижнем Новгороде 23 января 2021 года. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

Он рассказал, как в возрасте 14-16 лет сам ходил на митинги в Санкт-Петербурге в поддержку кумиров, которые "оказались в итоге либо пустышками, либо подонками". Поэтому массовое участие нижегородцев в несанкционированном митинге не вызвало его удивления.

"Я хочу обратиться к сегодняшним молодым, дерзким и недовольным. Запомните этот мой пост. И прочитайте его через 20 лет. И, если я еще буду жив - напишите мне все, что вы думаете. Остались ли вы на прежних позициях... Кто был прав в 2021 году... И я отвечу вам, остался ли я на сегодняшних позициях... Конечно, мнения, и ваше и мое, через 20 лет зависят от того, каким путем пойдет страна. Но все же. Так или иначе всех нас рассудит история", - обратился губернатор к молодежи.

Он отметил, что протест появляется, когда люди недовольны жизнью или властью.

"Считаю, что объективных поводов для протеста в регионе нет. Но есть люди, которым протест очень нужен. Они изо всех сил придумывают поводы для него, высасывают их из пальца. При этом недовольство, конечно, имеет право на существование. Есть много нерешенных проблем, и мы должны их решать. И решаем...", - добавил он.

В заключение, Глеб Никитин назвал романтические мечты и радикальные суждения признаками отсутствия равнодушия. Он подчеркнул, что считает важным пронести желание изменить мир через всю жизнь, и "помудрев, не зачерстветь", оставив в итоге "след в этом мире через созидание, а не через разрушение".