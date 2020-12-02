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Бизнес

Строительство скоростной магистрали М-12 Москва-Казань стартует в Нижегородской области

26 января 2021 13:17  [73] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Строительство скоростной магистрали М-12 Москва-Казань стартует в Нижегородской области.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе строительно- инвестиционного холдинга "Автобан", специалисты компании готовы приступить к строительству скоростной магистрали М-12, которая пройдет по территории Нижегородской области.

Стоит отметить, что после сдачи в эксплуатацию третьего и четвертого пусковых комплексов Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), освободившиеся мощности ОА "ДСК "Автобан", специалисты и спецтехника передислоцируются на другие объекты, в частности, в Нижегородскую область, где в 2021 стартует строительство скоростной магистрали М-12 Москва-Казань.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что строительство трассы "Москва – Казань" поможет развитию юга региона. Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов. В этих муниципальных образованиях проживает около 230 тысяч человек. "Регион один из первых среди субъектов Российской Федерации согласовал принципиальное расположение оси трассы", - особо подчеркнул глава региона.

Как в свою очередь отметил генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга "Автобан" Алексей Андреев, нижегородский участок магистрали станет частью транснационального коридора Европа - Западный Китай. "И чем быстрее будут введены все элементы этого маршрута, тем быстрее Нижегородская область включится в активную международную логистику, получит стимул для развития смежных отраслей - строительства логистических хабов, коммерческой недвижимости, офисных центров, кафе, ресторанов, заправок", - отметил гендиректор холдинга.

По оценкам ГК "Автодор", в 2045 году общий объем грузооборота по российской части маршрута достигнет 2,1 млрд тонн. Колоссальный поток транспорта пройдет по территории Нижегородской области. По словам вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, Нижегородская область – важный регион для транспортной системы страны. "Здесь есть серьезный потенциал для развития дорожной инфраструктуры. Это касается как новой трассы Москва — Нижний Новгород — Казань, так и других направлений. В 2021 году Нижний Новгород будет отмечать своё 800-летие. Важно, чтобы к этой дате город получил новые инфраструктурные возможности", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, что в октябре и декабре 2020 года в столичном регионе завершились строительно-монтажные работы и сданы в эксплуатацию третий и четвертый пусковые комплексы Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Менее чем за четыре года строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" построил магистраль протяженностью 105 км, которая отвечает требованиям высшей технической категории, и является новой визитной карточкой автодорог России. Трасса категории IА имеет 4 полосы, по две в каждом направлении, где расчетная скорость движения составляет 140 км/ч.

Генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга "Автобан" Алексей Андреев считает, что ЦКАД-3 - один из самых высокотехнологичных проектов "Автодора". Он оборудован системами взимания платы "свободный поток", когда антенны распознают транспондеры, а камера на полной скорости считывает номерной знак машины и количество осей. В той же Европе или США далеко не каждая платная дорога так оборудована.

Стоит добавить, что "Свободный поток" - это только верхушка айсберга интеллектуальной системы ЦКАД. Вся система включает 75 детекторов транспортного потока, 71 видеокамеру АСУДД и 7 метеостанций. Система будет с помощью информационных табло предупреждать водителя, что приближается дождь или возможен снег, что скользкое покрытие или впереди затруднено движение.

"ЦКАД - настоящий спасительный круг для Москвы, задыхающейся в пробках, поскольку сейчас в многострадальный МКАД упирается транзитный транспорт со всей Европы и со всех концов России. Новая магистраль взяла на себя до 50 тысяч транзитного транспорта ежедневно", - добавил Алексей Андреев, отметив при этом, что ЦКАД - один из наиболее необходимых нашей стране транспортных проектов. Он включает Россию в главные международные коридоры:
- в коридор №2 Лондон-Берлин-Варшава-Минск-Москва-Нижний Новгород,
- в коридоры №9 Хельсинки-Санкт-Петербург-Москва-Киев-Восточная Европа
- "Север-Юг" - Хельсинки-Москва-Нижний Новгород.

СПРАВКА:
Холдинг "Автобан" это: проектирование, дорожное строительство, инжиниринг, инвестирование в ГЧП и эксплуатация дорог. ЦКАД-3 компания построила совместно с ГК "Автодор" в форме концессии, когда в проект инвестирует как государство, так и частные компании. "Автобан" выступает в роли концессионера и генподрядчика. Партнеры по проекту – Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Евразийский банк развития, ВЭБ.РФ, Российский Фонд Прямых Инвестиций.

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Теги:
Глеб Никитин Дороги Строительство
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