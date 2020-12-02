Несколько автомобилей повредило упавшей с крыши наледью в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: с сайта kriminalnn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Несколько автомобилей повредило упавшей с крыши наледью в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает "Криминальная хроника".

Известно, что глыба льда упала с кровли здания по адресу: ул.Совнаркомовская, 21 в Канавинском районе. Около здания были припаркованы минимум четыре иномарки.

В этом здании, по данным "Яндекс.карты", расположены главный центр специальных перевозок МВД России на Горьковской железной дороге и городское управление полиции.