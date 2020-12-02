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Несколько автомобилей повредило упавшей с крыши наледью в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает "Криминальная хроника".
Известно, что глыба льда упала с кровли здания по адресу: ул.Совнаркомовская, 21 в Канавинском районе. Около здания были припаркованы минимум четыре иномарки.
В этом здании, по данным "Яндекс.карты", расположены главный центр специальных перевозок МВД России на Горьковской железной дороге и городское управление полиции.
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