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Как выбрать демисезонную обувь для детей?

26 января 2021 14:24  [59]

Правильный подбор обуви для межсезонья – сложный момент. Очень часто родители пребывают в растерянности, т.к. не могут определиться с выбором. Очень важно не просто купить модную обувь. Нужно подобрать тот вариант, который будет нравиться ребенку и позволит ему чувствовать себя комфортно.

Компания VZV.SU предлагает своим клиентам качественную обувь оптом. Приобрести ее можно на сайте ВЗВ.

Демисезонная обувь: какой она должна быть?

Важно правильно выбрать демисезонную обувь и остановиться на разных вариантах. Востребованными считаются следующие модели:

  • Кроссовки. Они подходят для носки в сухую погоду. Конечно, сегодня в продаже можно найти и утепленные модели, которые можно носить при минусовой температуре. Зачастую, кроссовки покупают для прогулок или для занятий спортом, но в них можно ходить и в период межсезонья, т.к. эти модели отличаются от спортивных высотой;
  • Туфли обычно покупают для сочетания с элегантной одеждой. Выполнены они в лаконичном стиле и содержат минимум украшений. Но носить такую обувь можно только, когда станет тепло и земля прогреется;
  • Ботинки. Желательно покупать модели, которые делают из натурального сырья. Но, если нет такой возможности, то можно обратить внимание на комбинированные варианты или остановить свой выбор на моделях, сделанных из искусственного сырья. Хорошо себя зарекомендовала обувь, которая сделана из инновационных мембран. Они не пропускают влагу, и при этом кожа ног дышит в любых условиях;
  • Сапоги (https://www.vzv.su/catalog/filter/producer_link-is-marko/apply/) также изготавливают из самых разных материалов. Они могут содержать утеплитель. Если в регионе долго держится дождливая погода, то обязательно нужно приобрести резиновые сапоги. Стоит обратить внимание на рельефную подошву и позаботиться о том, чтобы обувь была удобной.

Что касается дизайна, то он может быть любым. Все зависит от предпочтений родителей и детей, которые будут эту обувь носить.

На что обратить внимание при выборе?

Чтобы купить хорошую обувь, которая прослужит не один сезон, нужно прислушиваться к рекомендациям специалистов:

  • Обращать внимание стоит на качество материала, из которого пошита обувь. Желательно покупать обувь из натурального материала и следить за тем, чтобы присутствовал влагозащитный слой;
  • Пошив. Модель должна быть сшита прочно и не иметь никаких дефектов (без торчащих ниток, клея, неровных строчек, заломов и потертостей).
  • Фурнитура. Что касается фурнитуры, то она должна быть качественной и легко открываться/закрываться. Конечно, для ребенка лучшим вариантом будет обувь на липучках, но можно приобрести и изделия на замке. Тут представлено множество интересных моделей, которые никого не оставят равнодушными.

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