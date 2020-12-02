Нарушения в работе такси выявлены в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями регионального министерства транспорта и автомобильных дорог в ходе рейда выявили ряд нарушений со стороны водителей такси в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В перечень основных нарушений вошли отсутствие путевых листов с отметками о предрейсовом медосмотре у водителя и предрейсовом техническом осмотре автомобиля такси. Также некоторые водители не оформляли специальное разрешение на перевозку пассажиров.

У водителей часто отсутствовали медицинские маски и дезинфицирующие средства.

Кроме того, на автомобилях, используемых как такси, не было опознавательного фонаря оранжевого цвета, цветографической схемы легкового такси и информации, предусмотренной правилами перевозки пассажиров.

По итогам проверки было составлено 27 административных протоколов.

Как сообщили в Минтрансе, сейчас планируется применять практику ареста автомобилей такси, работающих без специального разрешения. То есть у нарушителей будут изымать транспортные средства как орудие правонарушения.