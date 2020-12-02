Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Проездные стали бессрочными
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
26 января 2021 14:51  [76] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 33 районах Нижегородской области
26 января 2021 14:28  [79] Нарушения в работе такси выявлены в Нижнем Новгороде
26 января 2021 13:26  [107] Победитель проекта "ВВЕРХ" исполнила новогодние желаний детей
26 января 2021 13:14  [242] Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 26 января COVID-19
26 января 2021 12:51  [106] Реставрация нижегородского Литературного музея выполнена на 27%
26 января 2021 12:27  [398] Глеб Никитин прокомментировал протесты в Нижнем Новгороде 23 января
26 января 2021 11:53  [155] Проект ликвидации свалки в СНТ "Родник" планируется разработать к марту 2022 года
26 января 2021 10:56  [428] Глеб Никитин опроверг информацию о попадании нижегородцев в реанимацию после COVID-вакцинации
26 января 2021 10:55  [169] Нижегородским студентам предложили сдать б/у телефоны и технику на утилизацию
26 января 2021 10:19  [160] "Нужно искать системное решение вопроса с долгами организаций инвалидов", - Олег Лавричев
Общество

Нарушения в работе такси выявлены в Нижнем Новгороде

26 января 2021 14:28  [79] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями регионального министерства транспорта и автомобильных дорог в ходе рейда выявили ряд нарушений со стороны водителей такси в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В перечень основных нарушений вошли отсутствие путевых листов с отметками о предрейсовом медосмотре у водителя и предрейсовом техническом осмотре автомобиля такси. Также некоторые водители не оформляли специальное разрешение на перевозку пассажиров.

У водителей часто отсутствовали медицинские маски и дезинфицирующие средства.

Кроме того, на автомобилях, используемых как такси, не было опознавательного фонаря оранжевого цвета, цветографической схемы легкового такси и информации, предусмотренной правилами перевозки пассажиров.

По итогам проверки было составлено 27 административных протоколов.

Как сообщили в Минтрансе, сейчас планируется применять практику ареста автомобилей такси, работающих без специального разрешения. То есть у нарушителей будут изымать транспортные средства как орудие правонарушения.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность Такси
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph