Виды тентов для навеса: временные и всесезонные

Навесы используются для защиты чего-либо от негативных влияний извне: дождя, солнечных лучей, ветра. Их можно встретить на самых разнообразных объектах и летом, и зимой. Невозможно полностью перечислить все отрасли, где применяются эти конструкции. К примеру, каркасы с тканевым накрытием можно увидеть около летних кафе, а более "мощные" решения, под которыми хранятся различные объекты в зимний период года, накрываются ПВХ материалом. Разберемся подробнее с современными типами материалов, которые применяются для накрытия навесов, а также рассмотрим конкретные примеры их использования в зависимости от целей и сезонности.

Разновидности материалов для навесов

Из наиболее распространенных можно выделить 4 разновидности тентов:

ПВХ (поливинилхлорид). Наиболее плотный материал (650 г на кв. м. и выше), способный не терять своих свойств при любых погодных условиях, независимо от сезона. Он стойко переносит температурные перепады и может эксплуатироваться в температурных пределах от -30 до +70 градусов. Все это делает ПВХ идеальным решением для всесезонной конструкции. Но важно понимать, что поливинилхлоридные полотна имеют весьма большой вес и для них нужна соответствующая конструкция. Баннер. Материал белого цвета, плотностью в 510 г на кв. м. Если каркас имеет достаточную прочность, баннер можно использовать даже зимой в сильные морозы. Палаточная ткань. Это покрытие сезонное — использовать его можно исключительно в теплую пору года. Палаточный материал способен эффективно защищать от солнечных лучей, создавая тень и прохладу. Имеет небольшой вес и плотность 200-240 г на кв. м. Маркизная ткань. Навесы с тентами такого типа пользуются наибольшей популярностью среди дизайнеров. Они могут выглядеть роскошно и дорого, либо изысканно и нежно — здесь все зависит от конкретного оттенка материала, использования полотна с полосами, градиентом. Маркизная ткань не относится к всесезонной.

ПВХ, маркизная и палаточная ткани выпускаются в разных цветовых решениях, что делает их оптимальным вариантом для навеса. Баннер же может быть только белым, что несколько сужает круг его применения и не позволяет дизайнерам "развернуться" при оформлении шатра. Перейдите по ссылке https://ukrbrezent.com/tenty-dlya-doma-restorana/tent-na-naves/ и ознакомьтесь со всеми особенностями этих материалов. Там же вы сможете оформить заказ на тент для навеса любого типа и с любыми особенностями конструкции.

Конкретные примеры использования навесов с разными тентами

Если навес предполагается эксплуатировать постоянно — и зимой, и летом, идеальным вариантом станет ПВХ. Такое покрытие очень плотное, может выдержать серьезные нагрузки в виде снега (при условии угла наклона конструкции не менее 22-25 градусов). Также ПВХ не боится серьезных морозов и знойной жары — материал прекрасно справляется с температурными перепадами и не теряет свои эксплуатационные свойства. Кроме того, так как ПВХ выпускается в разных цветовых решениях, это поможет подобрать именно тот вариант тента, который идеально впишется в общее стилевое решение помещения около навеса.

В случае, когда палатка будет использоваться исключительно летом (к примеру, около открытого летнего кафе), лучше всего выбрать палаточную ткань (особенно, если бюджет ограничен). Такой тент придаст конструкции уюта, домашней атмосферы. Также этот материал прекрасно отталкивает влагу, что делает его отличным решением для защиты людей или объектов от дождя. Плотность палаточной ткани составляет всего 200-240 г на кв. м. — с ней очень удобно работать: устанавливать. демонтировать, перевозить, натягивать и т.д. Надеть такой тент на каркас можно без привлечения специалистов и использования какого-либо специнструмента.

Чтобы создать действительно красивый и опрятный навес, лучше всего использовать тент из маркизной ткани. Такое полотно отличается презентабельностью и изысканностью. Среди ключевых преимуществ:

огромный выбор цветовых решений (в том числе полосы, градиенты);

красивая матовая поверхность;

повышенная стойкость к выгоранию под солнечными лучами;

надежная защита людей от осадков и палящего солнца.

Конечно, роль тента может играть любой из вышеописанных материалов. Но важно помнить про сезонность и рациональность использования тех или иных решений.

Навесы могут быть выполнены в самых разнообразных видах: зонтики, шатры, палатки, беседки. И для каждой конструкции нужно подбирать оптимальный вариант материала. К примеру, для легкого сезонного сооружения по типу беседки подойдет палаточная ткань, которая проста в эксплуатации, легка, имеет привлекательный внешний вид. Она эффективно защищает от осадков и жары. Но когда речь идет о массивной тяжелой конструкции, необходимо использовать высокоплотный ПВХ.

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