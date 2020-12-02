Виды тентов для навеса: временные и всесезонные

Навесы используются для защиты чего-либо от негативных влияний извне: дождя, солнечных лучей, ветра. Их можно встретить на самых разнообразных объектах и летом, и зимой. Невозможно полностью перечислить все отрасли, где применяются эти конструкции. К примеру, каркасы с тканевым накрытием можно увидеть около летних кафе, а более "мощные" решения, под которыми хранятся различные объекты в зимний период года, накрываются ПВХ материалом. Разберемся подробнее с современными типами материалов, которые применяются для накрытия навесов, а также рассмотрим конкретные примеры их использования в зависимости от целей и сезонности.
Из наиболее распространенных можно выделить 4 разновидности тентов:
ПВХ, маркизная и палаточная ткани выпускаются в разных цветовых решениях, что делает их оптимальным вариантом для навеса. Баннер же может быть только белым, что несколько сужает круг его применения и не позволяет дизайнерам "развернуться" при оформлении шатра. Перейдите по ссылке https://ukrbrezent.com/tenty-dlya-doma-restorana/tent-na-naves/ и ознакомьтесь со всеми особенностями этих материалов. Там же вы сможете оформить заказ на тент для навеса любого типа и с любыми особенностями конструкции.
Если навес предполагается эксплуатировать постоянно — и зимой, и летом, идеальным вариантом станет ПВХ. Такое покрытие очень плотное, может выдержать серьезные нагрузки в виде снега (при условии угла наклона конструкции не менее 22-25 градусов). Также ПВХ не боится серьезных морозов и знойной жары — материал прекрасно справляется с температурными перепадами и не теряет свои эксплуатационные свойства. Кроме того, так как ПВХ выпускается в разных цветовых решениях, это поможет подобрать именно тот вариант тента, который идеально впишется в общее стилевое решение помещения около навеса.
В случае, когда палатка будет использоваться исключительно летом (к примеру, около открытого летнего кафе), лучше всего выбрать палаточную ткань (особенно, если бюджет ограничен). Такой тент придаст конструкции уюта, домашней атмосферы. Также этот материал прекрасно отталкивает влагу, что делает его отличным решением для защиты людей или объектов от дождя. Плотность палаточной ткани составляет всего 200-240 г на кв. м. — с ней очень удобно работать: устанавливать. демонтировать, перевозить, натягивать и т.д. Надеть такой тент на каркас можно без привлечения специалистов и использования какого-либо специнструмента.
Чтобы создать действительно красивый и опрятный навес, лучше всего использовать тент из маркизной ткани. Такое полотно отличается презентабельностью и изысканностью. Среди ключевых преимуществ:
Конечно, роль тента может играть любой из вышеописанных материалов. Но важно помнить про сезонность и рациональность использования тех или иных решений.
Навесы могут быть выполнены в самых разнообразных видах: зонтики, шатры, палатки, беседки. И для каждой конструкции нужно подбирать оптимальный вариант материала. К примеру, для легкого сезонного сооружения по типу беседки подойдет палаточная ткань, которая проста в эксплуатации, легка, имеет привлекательный внешний вид. Она эффективно защищает от осадков и жары. Но когда речь идет о массивной тяжелой конструкции, необходимо использовать высокоплотный ПВХ.
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