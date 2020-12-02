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Ламинарный шкаф и бокс биологической безопасности для защиты при исследованиях в вирусологии

26 января 2021 14:40  [47]

Ламинарный шкаф – необходимое для проведения лабораторных исследований оснащение, обеспечивающее создание среды безопасности для персонала, контактирующего в процессе работы с опасными для здоровья и окружающей среды агентами. Бокс биологической безопасности по выгодной стоимости вы сможете заказать в компании "Украналитика"; соответственно санитарным требованиям в отношении проводимых лабораторией работ, нужного размера и типа. Только в нашем каталоге – оборудование известных производителей DAIHAN, HAIER и иных популярных брендов. В наличии:

  • высокотехнологичное оснащение 3-4 классов для работы с критически опасными веществами и микроорганизмами;
  • боксы биологической безопасности 2 класса с современной системой фильтрации;
  • по наиболее выгодной стоимости, удобные для персонала, простые в обслуживании и обеспечивающие безопасную среду устройства - боксы биологической безопасности 1 класса, финансово доступные любому исследовательскому учреждению и лаборатории.

Возникла производственная необходимость? На любой реализуемый компанией "Украналитика" ламинарный шкаф - цена отличается невероятной доступностью, сочетающейся с безупречностью качества продукции и гарантией оригинальности устройств от производителя. Консультанты обязательно помогут купить ламинарный шкаф в полном соответствии с вашими пожеланиями.

Ламинарный шкаф: оборудование для безопасной работы – в компании "Украналитика"

Планируете купить ламинарный шкаф, имеющий требуемую вам комплектацию, с гарантированным наличием сертификации и способный обезопасить сотрудников лаборатории? Рациональный выбор – воспользоваться предложениями каталога ООО "Украналитика": ламинарные шкафы 2 класса и других степеней защиты, дополнительные аксессуары, профессиональные консультации в процессе выбора оборудования. Преимущества выбора в компании "Украналитика":

  • оборудование от производителя с наличием сертификатов;
  • продуманный сервис обеспечения заказчика нужным товаром;
  • лояльная ценовая политика
  • исключение проникновения вредоносных агентов в окружающую среду, комфорт и уверенность на рабочем месте.
Оснастить современную лабораторию помогут специалисты ООО "Украналитика". 

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