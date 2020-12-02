Ламинарный шкаф и бокс биологической безопасности для защиты при исследованиях в вирусологии

Ламинарный шкаф – необходимое для проведения лабораторных исследований оснащение, обеспечивающее создание среды безопасности для персонала, контактирующего в процессе работы с опасными для здоровья и окружающей среды агентами. Бокс биологической безопасности по выгодной стоимости вы сможете заказать в компании "Украналитика"; соответственно санитарным требованиям в отношении проводимых лабораторией работ, нужного размера и типа. Только в нашем каталоге – оборудование известных производителей DAIHAN, HAIER и иных популярных брендов. В наличии:
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