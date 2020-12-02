Территории Артемовских лугов хотят присвоить статус природного парка Общество

Фото: Группа Экотрейл Артемовские луга ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области обсудили вопрос присвоения статуса природного парка территории Артемовских лугов, расположенных между Нижним Новгородом и Кстово. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Обсуждение состоялось после открытия в здании Законодательного собрания фотовыставки "Артемовские луга - жемчужина Нижегородского Поволжья", где представлены фотографии разнообразных видов растений и животных, которые находятся на территории Артемовских лугов.

"Экологическая общественность, местные жители вышли с инициативой присвоить Артемовским лугам статус природного парка. Однако это вопрос непростой, требует изучения и более детальной проработки. Я считаю, что в первую очередь необходимо подготовить дорожную карту, обсудить эту тему с правительством и на Законодательном собрании. Все это нужно для того, чтобы наметить пути решения данной задачи и делать конкретные шаги. Необходимо разработать конкретный план действий, которому будем следовать. Думаю, что на сегодняшний день это самое главное", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

После открытия фотовыставки председатель комитета регионального парламента по экологии и природопользованию Владислав Атмахов совместно с представителями Общественной палаты Нижегородской области провел заседание рабочей группы по проблемам сохранения природной территории "Артемовские луга".

В ходе совещания стало известно, что проведено экологическое обследование указанной территории, где выявлены места несанкционированного складирования мусора. По итогам заседания рабочей группы были подготовлены рекомендации правительству Нижегородской области. Среди них - провести анализ целевого использования земельных участков сельскохозяйственного назначения. Определить меры стимулирующего значения для собственников и пользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения с целью сохранения природной территории и экологического благополучия.

Кроме того, было рекомендовано министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской области совместно с региональным оператором и органами местного самоуправления организовать работу по ликвидации мест несанкционированных свалок, выявлению виновных лиц и привлечению последних к административной ответственности.

Также было рекомендовано включить природную территорию "Артемовские луга" в перечень находящихся в стадии проектирования и вновь выявленных уникальных природных объектов и территорий региона, подлежащих отнесению к особо охраняемым природным территориям.

"Артемовские луга - это место уникальное и его необходимо оберегать. Сегодня на заседании мы обсуждали способы, которыми можно решить эту проблему. Самое главное решение - это обращение к правительству о том, каким образом эти земельные участки можно оградить или вернуть в собственность государству. Потому что на сегодняшний момент территория принадлежит более чем 300-м собственникам и в этом есть основная проблема. Ее нужно решать путём обсуждения со всеми заинтересованными сторонами и компромиссов. Сегодняшнее заседание рабочей группы стало шагом на этом пути", - пояснил Владислав Атмахов.

СПРАВКА:

Артемовские луга – ценный природный объект Нижегородской области, один из последних сохранившихся участков естественной Волжской поймы. Эта территория расположена в непосредственной близости от Нижнего Новгорода, в направлении Кстова.

На территории лугов обитают или отмечены во время миграции 243 вида птиц. Растительность представлена луговыми травянистыми сообществами. Особую ценность представляют участки реликтовых пойменных дубрав. Здесь обитает 28 видов птиц занесенных в Красную книгу РФ, 62 вида, занесенных в Красную книгу Нижегородской области, 33 вида птиц, внесенных в перечень видов живых организмов, нуждающихся в особом контроле за их состоянием, 3 вида млекопитающих, 12 видов насекомых, 1 вид паукообразных, 6 видов растений.