Стала известна причина возгорания трамвая с пассажирами в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Паблик Типичный Нижний Новгород ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Трамвай с пассажирами загорелся в Нижнем Новгороде 25 января. Сообщение о ЧП опубликовали пользователи соцсети ВКонтакте в одном из пабликов.

"Сегодня прямо во время движения загорелся трамвай №7. Все произошло около Черняховского, 4. Люди быстро эвакуировались, возгорание затушили, пострадавших нет", - рассказал автор поста.

В МП "Нижегородэлектротранс" агентству НИА "Нижний Новгород" рассказали, что в вагон попала растаявшая вода с дороги. Вода задела линейный контактор, через который идет силовое питание на двигатели. Жидкость стала причиной оплавления изоляции проводов, что привело к возгоранию

Из-за происшествия трамвай задержался на рельсах на 14 минут. Сейчас его отправили в ремонт, после чего транспорт вновь выйдет на линию.