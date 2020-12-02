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Политика

Инициатива нижегородских волонтеров была поддержана на втором Социальном форуме "ЕР"

26 января 2021 17:43  [61] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Инициатива волонтеров из Нижегородской области была поддержана на втором Социальном форуме партии "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Форум состоялся 26 января. В его работе приняли участие председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, федеральные министры и активисты волонтерских центров партии со всей страны.

Добровольцы представили региональные практики по оказанию помощи гражданам, медицинским работникам и социальным учреждениям. На форуме также были озвучены инициативы по поддержке граждан различных категорий.

С предложением принимать детей-инвалидов в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях вне очереди выступил депутат городской думы Нижнего Новгорода, руководитель Нижегородской общественной организации инвалидов "Ковчег" Роман Пономаренко.

Сейчас согласно указу президента, вне очереди в различных социальных учреждениях обслуживаются инвалиды I и II групп, напомнил депутат.

"Эта норма не распространяется на категорию детей-инвалидов. Зачастую организации, особенно МФЦ, детские поликлиники отказывают им во внеочередном приеме. Родители с детьми-инвалидами не должны тратить время, сидя в очередях. Считаю, нужно предусмотреть такую льготу и для детей с ОВЗ", - рассказал Роман Пономаренко.

Дмитрий Медведев назвал это предложение справедливым и правильным. "Если такую категорию добавить в перечень лиц, имеющих право на первоочередное обслуживание - это будет абсолютно справедливо и по отношении к детям, и к их родителям, поскольку им и так тяжело и трудно", - прокомментировал он.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в свою очередь поддержал данную инициативу. Он рассказал, что на момент принятия Указа 1992 года категория "дети-инвалиды" не выделялась. "Чтобы закрепить предложение партии, нужно внести изменения в Указ президента", - считает Антон Котяков, добавив, что в Минтруде проработают эту инициативу.

Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин отметил, что социальный форум партии стал эффективной площадкой по реализации важных инициатив по поддержке граждан и развитию волонтерского движения.

"Такой формат помогает скоординировать усилия партии, власти и общественных организаций в решении насущных проблем и выработке важных решений. Часть инициатив, которые были озвучены на первом форуме в декабре, уже успешно реализована, остальные прорабатываются совместно с правительством. Сегодня также прозвучали важные предложения по поддержке различных категорий граждан. Среди них – предложение нашего активиста Романа Пономаренко помочь детям с ограничениями по здоровью, которое было поддержано председателем партии Дмитрием Медведевым и министром труда Антоном Котяковым", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также подчеркнул, что работа волонтерского центра "Единой России" в Нижегородской области будет продолжена по всем направлениям, где сейчас требуется помощь.

Предложения участников первого Социального онлайн-форума партии, который прошел 14 декабря, также поддержал президент РФ Владимир Путин. В конце декабря прошлого года глава государства утвердил перечень поручений по итогам мероприятия — сейчас партия реализует их совместно с правительством.

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Теги:
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