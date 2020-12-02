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Геологические изыскания завершены на участках будущей М-12 в Нижегородской области

28 января 2021 08:20  [1] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Геологические и геодезические изыскания закончены на участках будущей М-12 Москва-Казань в Нижегородской области.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе строительно-инвестиционного холдинга "Автобан", реализующего строительство М-12 Москва-Казань, в настоящее время также закреплены проходящие трассы по лесным участкам, начато перемещение спецтехники и ведется монтаж вахтовых поселков.

После же получения разрешения на строительство от госкомпании "Автодор", пояснили в пресс-службе "Автобана", специалисты приступят к расчистке территории и строительству временных подъездных дорог.

Строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" уже заключил контракты на строительство четвертого (км 224 - км 347) и шестого (км 454 - км 586) этапов магистрали, протянувшихся по территориям Владимирской и Нижегородской областей и республики Чувашия.

Напомним, что скоростная магистраль М-12 "Москва – Казань" протяженностью 794 км - часть международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай" (МТМ ЕЗК).

Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в ближайшие три-четыре года М-12 будет самым масштабным дорожным проектом России, имеющим особое значение для всего евразийского пространства.

По словам подрядчиков, прямое соединение двух стремительно растущих мировых центров – Китая и Западной Европы – включит Россию в один из самых влиятельных международных коридоров и придаст колоссальный импульс развитию международной и внутрироссийской логистики и деловых связей между российскими регионами.

Суммарный прирост внутреннего регионального продукта в регионах прохождения магистрали к 2050 году может составить более 500 млрд рублей. Проект реализуется в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Планируется, что участок будет включать четыре полосы движения, по две в каждую сторону, где будет построено 54 моста, путепровод и одна транспортная развязка. Длина магистрали М-12 Москва-Казань - 794 км, и соединит Москву, Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали и Казань.

Напомним, что строительство объекта ведет строительно-инвестиционный холдинг "Автобан". На его счету не один успешно реализованный проект. В Московской области компания сдала ЦКАД-3 и досрочно запустили движение по ЦКАД-4. В прошлом году на ЦКАД было открыто 310 километров из 336 - это помогло разгрузить переполненные трассы и сделать поездки быстрее.

В результате общий объем привлеченных частных инвестиций и заемного финансирования составил 36 млрд рублей.

Кроме того, ЦКАД стал одним из самых высокотехнологичных проектов "Автодора". Он оборудован системами взимания платы "свободный поток", когда камера на полной скорости считывает номерной знак машины и количество осей, таким образом оплатить проезд можно без остановки авто. Также система будет с помощью информационных табло предупреждать водителя, что приближается дождь или возможен снег, что скользкое покрытие или впереди затруднено движение.

Стоит добавить, что проекты ЦКАД-3 и ЦКАД-4 особенно важны и для нижегородцев, поскольку новые трассы соединяют М-7 (Горьковское шоссе) и М-11 (дорогу на Питер), а также М-7 и М-4 (дорогу на юг).

Как отметил в заключение генеральный директор "Автобана" Алексей Андреев, последние пять лет состояние российских дорог явно идет на поправку. "Если в 2012 году в нормативном состоянии находилось всего 20% федеральных и менее 40% региональных трасс, то к началу 2019 года реконструировали и отремонтировали почти 85% федеральных и 65% региональных дорог. При этом реконструированные магистрали выглядят ничуть не хуже знаменитых немецких автобанов", - подытожил он.

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Теги:
Автомобили Дороги Строительство
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