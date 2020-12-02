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Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" возобновляет начисление пени за просрочку платежа

27 января 2021 08:52  [67] Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" информирует жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района о возобновлении с января текущего года начисления пени за просрочку платежа за отопление и горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В январской квитанции Единого расчетно-кассового центра (ЕРКЦ) пени, образовавшиеся до 6 апреля 2020 года, будут включены в общую сумму к оплате наряду с начислениями за вышеуказанные коммунальные услуги за текущий месяц и задолженностью. Такое решение связано с окончанием действия Постановления Правительства РФ №424 от 2 апреля 2020 года "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Кроме этого, гражданам, которые не осуществили поверку или замену старого счетчика, с января текущего года плата за горячую воду и отопление (при наличии индивидуального прибора учета) будет выставляться по среднемесячному объему потребления в течение трех месяцев. Далее – по нормативу потребления с применением повышающего коэффициента 1,5. Речь идет о тех квартирных счетчиках, срок поверки которых истек после 1 апреля 2020 года. В связи с отменой моратория на поверку ИПУ с 1 января 2021 года такой прибор учета считается уже вышедшим из строя.

Также, с января 2021 года жителям многоквартирных домов Дзержинска и Кстова, где установлен общедомовой прибор учета (ОПУ) тепловой энергии, расчет размера платы за отопление будет осуществляться исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на основании показаний ОПУ за 2020 год.

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