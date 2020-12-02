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Производство стеклопакетов от А до Я

27 января 2021 10:58  [2]

Стеклопакеты являются основной составляющей оконной конструкции. Они состоят из двух или более стекол, герметично соединенных дистанционной рамкой. Основное требование, предъявляемое к стеклопакетам, – абсолютная герметичность.

Виды стеклопакетов

  • Однокамерные – состоящие из двух стекол и одной герметично замкнутой камеры. Такие изделия устанавливаются в помещениях, где теплопотери некритичны.
  • Двухкамерные – имеющие три стекла и две воздушные прослойки межу ними. Изделия предназначены для установки в жилых, административных и общественных зданиях.
  • Трехкамерные стеклопакеты, имеющие более трех стекол, используются редко из-за большого веса. Массивные конструкции обеспечивают высокую степень тепло- и шумоизоляции. Пользуются спросом в северных регионах.

Для повышения сопротивления в камеры между стеклами могут закачиваться инертные газы.

Как производят стеклопакеты – этапы работ

  1. Раскрой стекла по заданным размерам выполняется в автоматическом режиме на специальных столах или раскроечных станках с ЧПУ. Автоматическая резка позволяет получать полотна любой конфигурации. Перемещается стекло по поверхности стола на воздушной подушке, создаваемой компрессором через множество отверстий на поверхности. Ломка изделия по размерам выполняется с помощью специальной планки. Для обеспечения ровного реза применяется смачивающая жидкость, обладающая низкой вязкостью.
  2. Нарезанное по размеру стекло подается в моечную машину, где мягкими щетками моется с применением деминерализованной воды. Мойка является важной операцией, обеспечивающей адгезию герметика к стеклу.
  3. Дистанционные рамки (спейсеры) производятся из пластикового или алюминиевого профиля на специальном оборудовании параллельно с резкой стекла. Использование профиля ПВХ препятствует образованию мостиков холода, в отличие от алюминия. Дистанционная рамка заполняется гранулами технического абсорбента (молекулярное сито), впитывающими влагу и препятствующими образованию конденсата.
  4. На боковые стенки спейсеров наносится слой герметика. В заводских условиях эта операция выполняется с помощью бутилового экструдера. Механизированное нанесение обеспечивает равномерный прочный слой толщиной 3 мм, шириной не менее 4 мм.
  5. Затем наступает этап сборки. Дистанционная рамка с нанесенным герметиком укладывается на подготовленное стекло. Сверху размещается второе стекло, создавая однокамерный стеклопакет. В зависимости от количества камер процесс повторяется. Для обеспечения герметичности и придания изделию нужной толщины изделие обжимается с помощью гидравлического или пневматического пресса. На производственных предприятиях сборка и опрессовка производится на автоматических или полуавтоматических линиях. Для повышения теплоизоляционных качеств, воздушные камеры стеклопакета могут заполняться инертными газами: аргоном, ксеноном, криптоном или их смесями через специально оставленные отверстия.
  6. Вторичная герметизация. На торец собранного стеклопакета с помощью экструдера наносится силиконовый, тиоколовый или полиуретановый герметик.
  7. На заключительном этапе проверяется качество герметизации, наличие разводов или пыли между стеклами. Герметик не должен иметь пустот или разрывов. Малейшая полость в герметике может привести к разгерметизации стеклопакета.
  8. После визуального осмотра изделия отправляются на просушку. На дистанционную рамку или стекло (в левом нижнем углу) наносится маркировка, содержащая информацию о производителе, дату изготовления и формулу изделия.

Чтобы выпускать качественные стеклопакеты, технология производства должна соблюдаться неукоснительно.

Что нужно для производства стеклопакетов

Большой спрос на установку или замену окон, доступность оборудования, материалов и комплектующих делает производство стеклопакетов популярным и выгодным бизнесом.

Для организации производства понадобится:

  • станки и оборудование;
  • производственные и складские помещения;
  • материалы и комплектующие;
  • специалисты и обслуживающий персонал.

Современные станки для производства окон ПВХ максимально автоматизированы и не требуют большого штата рабочих. Такую технику предлагает компания "Спектр" – официальный представитель компании Yilmaz в России.

Планируя изготовление стеклопакетов, следует учитывать, что изделия подлежат обязательной сертификации. Требования к качеству регламентируются ГОСТ 24866-99 "Стеклопакеты клееные строительного назначения".

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