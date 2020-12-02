Около 200 новых фермерских хозяйств создано в Нижегородской области в 2020 году Бизнес

Около 200 новых фермерских хозяйств создано в Нижегородской области в 2020 году Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Около 200 новых фермерских хозяйств создано в Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Несмотря на пандемию, в Нижегородской области продолжается активное развитие фермерства. Только за прошлый год создано около 200 фермерских организаций, специализирующихся на различных направлениях - выращивании зерновых культур, картофеля, овощей, производстве молока и мяса. Это способствует тому, что доля фермерской продукции в общем объеме продукции агропрома возрастает", - рассказал Глеб Никитин.

Он добавил, что весомый вклад в развитие существующих фермерских хозяйств и открытие новых вносит государственная поддержка.

"В 2020 году на эти цели было направлено почти 300 млн рублей федеральных и областных субсидий. Все меры поддержки для фермеров продолжают действовать в 2021 году", - сказал Глеб Никитин.

"Только в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на поддержку фермеров в этом году предусмотрено более 100 млн рублей, что вдвое больше, чем в 2020 году", - пояснил он.

Гранты предоставляются фермерским хозяйствам, семейным фермам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам по итогам конкурсных отборов.

Ранее Глеб Никитин сообщал, что на поддержку предприятий агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий в 2021 году планируется направить 4,5 млрд рублей.

Стабильность сельского хозяйства в стране отметил в декабре 2020 года во время своей пресс-конференции президент России Владимир Путин. "Производство сельского хозяйства традиционно у нас за последние годы в хорошей зоне", - сказал президент.