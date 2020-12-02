РЖД не смогли оспорить вину за разлив нефтепродуктов в Арзамасе Общество

Фото: Росприроднадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ОАО "РЖД" не смогло оспорить вину за разлив нефтепродуктов в Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление Росприроднадзора.

Нарушение природоохранного законодательства было выявлено в 2018 году, когда сотрудники Росприроднадзора в ходе рейда зафиксировали на почве вещество черного цвета с неприятным запахом.

Выяснилось, что данный участок земли принадлежит РЖД. Площадь загрязнения составила 30 кв. м., а сумма ущерба почве - 60 тысяч рублей. Установлено, что нефтепродукты попали на поверхность земли из расположенных на ней резервуаров.

Представители РЖД утверждали, что данные резервуары не числятся на балансе компании. Однако суды первой и апелляционной инстанции согласились с доводами Росприроднадзора и признали компанию виновной в загрязнении почвы.

Как указано в решении суда, "действуя разумно и осмотрительно, ОАО "РЖД" должно было предпринимать меры к установлению лиц, разместивших цистерну с вредным веществом, на принадлежащей ему территории, в том числе путем обращения в правоохранительные органы и т.п., чего сделано не было".

В Росприроднадзоре также сообщили, что РЖД ликвидировали сами нефтепродукты, оказавшиеся на земле, однако сейчас необходимо устранить загрязнение и восстановить почву. Именно это суд и обязал сделать компанию.