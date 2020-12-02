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Общество

"Самое время сказать спасибо": зоны отдыха для врачей открывают в Нижнем Новгороде

27 января 2021 15:45  [134] Общество

Фото: Организаторы

Зоны отдыха для врачей в рамках благотворительной акции "Самое время сказать спасибо" начали открывать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы, которыми стали нижегородские рестораторы и партнеры ресторанного бизнеса.

Первые зоны отдыха в благодарность и поддержку медицинского персонала, ведущего борьбу с COVID-19, открываются 27 января 2021 года.

В рамках проекта создаются комнаты отдыха для врачей, чтобы создать им комфорт на рабочих местах. Такие зоны комфорта будут созданы в 23 больницах Нижнего Новгорода и в четырех больницах, расположенных в Кстове, на Бору, в Балахне и Дзержинске.

Мебель для комнат предоставят МЕГА и ИКЕА, рестораторы установят кофемашины, сам кофе предоставит компания "Горький кофе", компания "Источник" установит кулеры и будет привозить Дивеевскую воду.

Первая комната комфорта открылась сегодня в Нижегородской областной клинической больнице им. Н. А. Семашко. Рестораторы пообщались с врачами, угостили их свежеприготовленным кофе, а также написали благодарности и пожелания с тёплыми словами на открытках, которые останутся в зоне отдыха.

Информация об участниках и список больниц можно посмотреть на сайте времяблагодарности.рф.

  

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Теги:
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