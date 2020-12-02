Тяжелый старт 2021-го года для БК "Нижний Новгород" Спорт

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" достойно проводит сезон 2020/21, но после нового года команду ждут главные испытания, и пока нижегородцы выглядят не на 100% готовыми к ним.

Перед стартом сезона большинство экспертов предполагали, что "Нижний Новгород" станет крепким бойцом за зону плей-офф Единой лиги ВТБ, но не более того. Подопечным Зорана Лукича предрекали трудную кампанию, а прогнозы на спорт, касающиеся главного баскетбольного турнира Восточной Европы, велись к тому, что "Нижний" займет место в восьмерке регулярного сезона, но сделает это, как говорится "со скрипом". Как в предыдущих 4-х сезонах, когда коллектив финишировал в таблице "регулярки" на местах с 7-го по 9-е.

Но каково же было удивление аналитиков, когда подопечные Лукича выдали мощный отрезок сезона в ноябре-декабре 2020-го года! Благодаря 4-м победам кряду в Единой лиге ВТБ, ворвались не просто в зону плей-офф турнира, но и в тройку сильнейших его участников, оставив позади себя таких грандов отечественного баскетбола, как "Химки" и "Локомотив-Кубань".

К сожалению, сохранить победный настрой нижегородцам не удалось на дистанции, и уже на старте нового календарного года команда начала сдавать позиции. Как сообщает портал БетОн, "Нижний Новгород" проиграл в 2021-м году 5 из 6-ти официальных поединков. Четыре из них случились в Единой Лиге ВТБ, где команда уже откатилась на 5-ю строчку, позволив конкурентам поставить под сомнения амбиции команды Лукича по выходу в плей-офф.

Таким образом, команду ждет напряженная борьба за свою мечту во второй части сезона, и не стоит забывать, что эта борьба будет на два фронта, ведь "Нижний Новгород" также стал участником решающей стадии европейской баскетбольной Лиги чемпионов, и поэтому грамотный расход сил станет еще более актуальной задачей для тренерского штаба.

Наставник "Нижнего" Зоран Лукич жалуется на короткую скамейку и недостаток класса игроков в отдельные наиболее наряженные отрезки сезона, но при этом не стоит забывать, что сразу четверо игроков нижегородского коллектива получили вызов в сборную России на февральские матчи квалификации Евробаскета-2022. Это Евгений Бабурин, Иван Стребков, Антон Астапкович и Артем Комолов. Так что классные исполнители в распоряжении балканского наставника все же есть. Осталось лишь грамотно использовать их в важнейших поединках второй части сезона, обещающей баскетбольным болельщикам из Нижнего Новгорода массу нервных минут.