"Озвученные на социальном форуме "Единой России" инициативы касаются улучшения качества жизни людей", - Роман Танчук Политика

Региональный координатор партийного проекта "Народный контроль", доцент кафедры информационных технологий и инструментальных методов в экономике ННГУ им. Н.И.Лобачевского Роман Танчук назвал озвученные в ходе второго социального форума "Единой России" инициативы необходимыми и важными. Об этом сообщили в НРО партии.

"Важными, в первую очередь потому, что касаются они улучшения качества жизни людей. Особо хочу обратить внимание на инициативу, касающуюся заботы о людях старшего поколения. По моему глубокому убеждению, важность и актуальность предложения о лицензировании частных домов престарелых трудно переоценить. Мы на протяжении нескольких лет становились свидетелями трагедий, когда в частных домах престарелых люди погибали от того, что владельцы этих заведений бессовестно экономили на всем, в том числе и пожарной безопасности. Очевидно, что лицензирование, подразумевающее строгое соблюдение санитарных и противопожарных требований позволит защитить людей, позволит сохранить жизни", - высказал свое мнение Роман Танчук.

Он отметил, что социальный форум "Единой России" позволяет обменяться мнениями и воплотить в жизнь правильные инициативы. Кроме того, такой диалог между участниками способствует появлению новых идей, которые к следующему форуму можно качественно проработать с привлечением коллег, экспертов, общественности, чтобы в итоге представить их в виде конкретных предложений.

Роман Танчук подчеркнул, что механизм работы таких партийных форумов уже доказал свою эффективность.

"Руководство страны поддержало ряд предложений участников первого такого форума, в том числе о страховании педагогов и немедицинского персонала больниц от риска заражения COVID-19, а также о расширении возможностей онлайн-продажи лекарств", - сказал координатор проекта.

Он также напомнил, что одним из важных направлений деятельности регионального волонтерского центра "Единой России" является контроль за обеспечением жителей лекарственными препаратами. Активисты партпроекта "Народный контроль" проводят постоянные мониторинги, проверяя наличие и цены на медикаменты, необходимые для лечения коронавируса, гриппа и острых респиратурных заболеваний. Информация обо всех выявленных нарушениях передается в надзорные ведомства.

Напомним, 26 января состоялся второй социальный форум партии "Единая Россия". В его работе приняли участие Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, федеральные министры и активисты волонтерских центров партии со всей страны. Добровольцы представили региональные практики по оказанию помощи гражданам, медицинским работникам и социальным учреждениям. На форуме также были озвучены инициативы по поддержке граждан различных категорий. Нижегородские активисты выступили с предложением принимать детей-инвалидов в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях вне очереди.

Ряд предложений участников первого социального онлайн-форума партии, который прошел 14 декабря, поддержал президент Владимир Путин. В конце декабря прошлого года глава государства утвердил перечень поручений по итогам мероприятия - сейчас партия реализует их совместно с Правительством.