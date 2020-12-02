ЗС НО одобрило изменения в закон о патентной системе налогообложения для бизнеса, список расширен Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутаты Законодательного собрания внесли изменения в закон "О патентной системе налогообложения на территории Нижегородской области" на заседании 28 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законом расширен список видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Документ был внесен в региональный парламент губернатором.

Применение патентной системы налогообложения теперь необходимо для дополнительных видов деятельности. В их числе:

- деятельность стоянок для транспортных средств;

- помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков;

- услуги по уходу за домашними животными;

- изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения;

- услуги по изготовлению валяной обуви;

- услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения;

- граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения;

- изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения;

- ремонт игрушек и подобных им изделий;

- ремонт спортивного и туристического оборудования;

- услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения;

- услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения;

- сборка и ремонт очков;

- изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества;

- переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы;

- услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов.



Также в соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ, до 150 кв.м. увеличены площадь торгового зала при осуществлении розничной торговли и площадь зала обслуживания посетителей при оказании услуг общественного питания.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, изменение в закон позволит региональным предпринимателям использовать патентную систему налогообложения более широко.

"Изменения направлены на приведение регионального закона в соответствие с новыми положениями Налогового кодекса России. Для небольших организаций патентная система налогообложения позволяет эффективно выстраивать и планировать свою работу после отмены ЕНВД. Сегодня расширен перечень видов деятельности, в которых можно применять такую систему. Теперь он охватывает многие распространенные направления работы предпринимателей", - отметил Глеб Никитин.

"Принятые изменения позволят сделать более удобным для предпринимателей переход с единого налога на вмененный доход на патент. Патентная система имеет целый ряд преимуществ. К примеру, можно купить патент на месяц, несколько месяцев или год, и другие налоги платить уже не нужно. На патенте не сдают декларацию, расширился список видов деятельности, увеличилась предельная площадь зала для розницы и общепита до 150 квадратных метров. А главное – разрешили уменьшать стоимость патента на страховые взносы. Почти все, кто работал на ЕНВД, смогут перевести бизнес на патент", - заключил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.