Как купить франшизу в Нижнем Новгороде

Покупка франшизы как способ открыть собственный бизнес становится всё более популярной. Основатель портала Businessmens.ru Юрий Богомолов отметил, что количество заявок на покупку фирменных концепций начало расти ещё в ноябре 2020 года после заметного падения во время пандемии. В январе 2021 года спрос увеличился ещё больше и вырос на 20% по сравннению с прошлым годом.

Удивительного в этом нет, так как опасения начинающих и действующих предпринимателей и неуверенность в будущем росли на фоне последствий самоизоляции, роста курса валют, да и вообще нестабильной обстановки. Франчайзинговый же формат даёт хоть какую-то надежду на дальнейший результат, потому что предлагает уже опробованную концепцию. А опыт и поддержка головной компании позволяют избежать досадных ошибок в построении бизнес-процессов.

Да и средняя стоимость франшиз к настоящему времени заметно снизилась. Появилось множество предложений, не требующих больших вложений на старте, позволяющих работать удалённо без трат на аренду офиса, наём сотрудников и организацию товарных запасов.

Однако есть и другая сторона медали. Франшиз стало очень много. Буквально в каждой сфере бизнеса можно найти предложение открыться под знаком определённого бренда. По подсчётам аналитиков сейчас в России около 3000 подобных предложений от столичных и региональных фирм. Возникает вопрос – как в этом многообразии разбираться обычному пользователю?

Редакция каталога Businessmens.ru рекомендует при выборе, во-первых, отталкиваться от своих финансовых возможностей и не стремиться покупать дорогие франшизы, если для этого нужно брать большие кредиты. А во-вторых, пользоваться инструментами, которые помогут с выбором.

Так, например, в каталоге действует удобный фильтр, с помощью которого можно выбрать определённые критерии поиска – франшизы для небольших городов, недорогие, для людей без опыта и так далее.

Полезным будет и оценка популярности фирм. Для этого служит некоммерческий рейтинг франшиз топ-500, который сотрудники каталога составляют ежегодно. Также для облегчения выбора формируются специальные подборки – кофейни, пиццерии, интернет-магазины, клининг, доставка, аптеки. Есть и географические рекомендации. Например, раздел франшизы в Нижнем Новгороде покажет лучшие предложения для тех, кто хочет открыть бизнес именно в этом городе.

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