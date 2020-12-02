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Бизнес

Нижегородцы смогут принять участие в национальном конкурсе IТ-решений "ПРОФ-IT. Инновация"

28 января 2021 14:16  [21] Бизнес

Нижегородские компании-разработчики цифровых решений могут принять участие в I Национальном конкурсе IТ-решений "ПРОФ-IT. Инновация". Организатором конкурса выступает Экспертный центр электронного государства.

Заявки на участие принимаются до 2 февраля 2021 года. Призеры представят свои проекты на IX Всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT".

Конкурс нацелен на поиск инновационных решений, предназначенных для цифрового развития различных отраслей экономики, которые могут быть использованы в отрасли государственного управления. Оценку конкурсантам даст экспертный совет, в который вошли руководители федеральных министерств, МЧС, НИИ "Восход" и министры цифрового развития из регионов.

В рамках конкурса обозначены следующие категории участников: стартап; микропредприятие (до 15 сотрудников); предприятие малого бизнеса (от 16 до 100 сотрудников); предприятие среднего бизнеса (от 101 до 250 сотрудников); предприятие крупного бизнеса (от 251 сотрудника); некоммерческая организация.

Свои проекты можно представить в 11 номинациях: "Большие данные", "Промышленный интернет", "Искусственный интеллект", "Технологии беспроводной связи", "Распределенный реестр", "Цифровой двойник", "Технологии виртуальной и дополненной реальности", "Информационная безопасность", "Управление информационными ресурсами", "Идентификация и аутентификация", "Облачные решения".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что для региона цифровизация, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.

Нацпроект "Цифровая экономика" реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он включает в себя 6 федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Ключевые цели нацпроекта – развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, перевод госорганов и организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения.

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Теги:
Нацпроект Технологии Форум
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