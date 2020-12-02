Авангард победил рижское Динамо и вышел в плей-офф

Главный тренер команды "Авангард" подвел итоги матча КХЛ против "Динамо". После этой победы команде "Авангард" удалось попасть в плей-офф. Как сообщил тренер, в третьем периоде игра стала более интенсивной. Игроки смогли попасть в неприятную ситуацию и получить удаления, но в меньшинстве им удалось прекрасно сыграть. Они отлично отразили удары соперника. Например, сейв Игоря Бобкова, вызвал восторг зрителей. За несколько секунд до конца матча у соперника были все шансы, но Бобков изменил ситуацию.

Конечно, этот матч является не самым лучшим, но важно, что команде удалось завоевать 2 очка и попасть в плей-офф. Узнать другие новости хоккея КХЛ вы сможете на этом сайте Вести КЗ. Здесь публикуются свежие информация из мира спорта. На этом сайте вы сможете посмотреть новости предстоящих и прошедших событий. Если вы увлекаетесь хоккеем, этот ресурс будет вам полезен.

Тренер Авангарда о матчах в Риге

Как признался тренер "Авангарда", приезжать в Ригу всегда приятно. Конечно, здесь недостаточно много болельщиков. Пустые трибуны немного понижают настроение. Однако, как признался тренер, в Латвии прекрасно поддерживают команду "Авангард". Стоит надеяться, что в в Риге и в остальном хоккейном мире вновь появятся болельщики на трибунах. Ведь хоккейная атмосфера очень важна во время игры.

Тренер "Авангарда" рассказал, что он знаком со многими игроками команды "Динамо", знает их слабые и сильные стороны. Здесь ситуация похожая на ту, когда несколько раз играешь в плей-офф против определенной команды, а затем едешь на встречу с ней в новом сезоне и знаешь конкретные детали игры. Но это важно только перед игрой, когда шайба падает на лёд - всё решают игроки.

Яркая победа в матче против "Динамо" является не единственной заслугой команды "Авангард". Недавно в матче против "Йокерита" прекрасно показал себя нападающий Игорь Каблуков.

Нападающий Авангарда впервые забросил шайбу в КХЛ

Игорь Каблуков, который является нападающим этой команды, забросил одну из своих шайб во время матча против "Йокерита". В прошлый раз форвард отличился в 2018 году, когда он выступал за Санкт-Петербург. Каблуков является обладателем Кубка Гагарина. Он был в составе команды на Олимпийских играх в 2018 году.

Команда "Авангард" действительно отличается яркими победами и интересной игрой. Так что болельщиков ждет большое количество увлекательных моментов.

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