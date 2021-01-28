"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Проездные стали бессрочными
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
28 января 2021 14:47  [96] Жителя Дзержинска убили из-за оскорблений
28 января 2021 13:14  [134] МВД напоминает о недопустимости нарушения закона при проведении публичных мероприятий
28 января 2021 11:21  [195] Многодетная жительница Богородска подозревается в избиении грудного ребенка
28 января 2021 10:45  [303] Насиловавший дочь своей сожительницы нижегородский пенсионер приговорен к 10 годам колонии
28 января 2021 09:09  [208] Пенсионерка пострадала в ДТП с трамваем в Нижнем Новгороде
27 января 2021 17:43  [713] Стая волков нападает на домашних питомцев в Шахунском районе
27 января 2021 17:16  [1309] Упавший с Канавинского моста человек – погиб, его тело нашли в Оке
27 января 2021 16:41  [759] Человек упал с Канавинского моста в Нижнем Новгороде
27 января 2021 12:40  [403] Сразу пять пешеходов сбили в Нижнем Новгороде за сутки
27 января 2021 09:32  [347] Нижегородская психбольница оштрафована за трудовые нарушения
Происшествия

Жителя Дзержинска убили из-за оскорблений

28 января 2021 14:47  [96] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Жителя Дзержинска убили из-за оскорблений. Об этом сообщили в региональном СУ СК 28 января 2021 года.

Все началось с того, что несколько дней назад 32-летний мужчина пригласил знакомых в гости в квартиру по пр. Чкалова в Дзержинске. В ходе разговора хозяин оскорбил одного из гостей, использовав выражения, которые считаются недопустимыми для бывших заключенных.

Знакомые избили хозяина квартиры и ударили ножом. Похитив телевизор и телефон погибшего, они скрылись с места преступления.

Подозреваемые установлены и задержаны. Это двое мужчин в возрасте 33 и 35 лет. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Они сознались в содеянном, были арестованы. Расследование продолжается.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск Следственное управление Убийство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 16:02Реставрация "Боевого хода" Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph