Жителя Дзержинска убили из-за оскорблений Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Жителя Дзержинска убили из-за оскорблений. Об этом сообщили в региональном СУ СК 28 января 2021 года.

Все началось с того, что несколько дней назад 32-летний мужчина пригласил знакомых в гости в квартиру по пр. Чкалова в Дзержинске. В ходе разговора хозяин оскорбил одного из гостей, использовав выражения, которые считаются недопустимыми для бывших заключенных.

Знакомые избили хозяина квартиры и ударили ножом. Похитив телевизор и телефон погибшего, они скрылись с места преступления.

Подозреваемые установлены и задержаны. Это двое мужчин в возрасте 33 и 35 лет. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Они сознались в содеянном, были арестованы. Расследование продолжается.