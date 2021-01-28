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Жителя Дзержинска убили из-за оскорблений. Об этом сообщили в региональном СУ СК 28 января 2021 года.
Все началось с того, что несколько дней назад 32-летний мужчина пригласил знакомых в гости в квартиру по пр. Чкалова в Дзержинске. В ходе разговора хозяин оскорбил одного из гостей, использовав выражения, которые считаются недопустимыми для бывших заключенных.
Знакомые избили хозяина квартиры и ударили ножом. Похитив телевизор и телефон погибшего, они скрылись с места преступления.
Подозреваемые установлены и задержаны. Это двое мужчин в возрасте 33 и 35 лет. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Они сознались в содеянном, были арестованы. Расследование продолжается.
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