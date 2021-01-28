Реставрация боевого хода Нижегородского кремля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ремонтно-реставрационные работы ведутся на участке боевого хода Нижегородского кремля. По нему в старину передвигались стрельцы - защитники крепости. К 800-летию Нижнего Новгорода внутри стен Кремля планируется воссоздать этот кольцевой маршрут, и сделать его доступным для туристов. Отмечается, что протяженность боевого хода - 2 км 46 метров.

Работы организованы в два этапа. Первый - от Тайницкой до Дмитриевской башен находится на завершающей стадии. Работники приступают ко второму - от Тайницкой до Зачатьевской и от Георгиевской до Дмитриевской. В рамках реставрации они выполняют вычинку стен и пола (замену испортившихся кирпичей на новые), ремонтируют кровлю. В работе используются специальные материалы, максимально приближенные к материалам 16 века.