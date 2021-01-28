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Общество

Реставрация боевого хода Нижегородского кремля

28 января 2021 15:55  [83] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ремонтно-реставрационные работы ведутся на участке боевого хода Нижегородского кремля. По нему в старину передвигались стрельцы - защитники крепости. К 800-летию Нижнего Новгорода внутри стен Кремля планируется воссоздать этот кольцевой маршрут, и сделать его доступным для туристов. Отмечается, что протяженность боевого хода - 2 км 46 метров.

Работы организованы в два этапа. Первый - от Тайницкой до Дмитриевской башен находится на завершающей стадии. Работники приступают ко второму - от Тайницкой до Зачатьевской и от Георгиевской до Дмитриевской. В рамках реставрации они выполняют вычинку стен и пола (замену испортившихся кирпичей на новые), ремонтируют кровлю. В работе используются специальные материалы, максимально приближенные к материалам 16 века.

 

Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля

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Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
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