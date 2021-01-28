ЗС НО проводит конкурс студенческих работ "Экология: проблемы и решения" Общество

ЗС НО проводит конкурс студенческих работ Экология: проблемы и решения Фото: с сайта конкурса

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Комитет Законодательного собрания по экологии и природопользованию и Нижегородское отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" проводят конкурс студенческих работ "Экология: проблемы и решения". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Цель конкурса - привлечение внимания студентов к проблемам экологии, популяризация экологических идей, проектов и технологий, а также повышение уровня экологической грамотности молодежи.

Прием заявок стартует 28 января и закончится 30 апреля 2021 года. В конкурсе могут принимать участие студенты образовательных учреждений высшего и средне-специального образования Нижегородской области в возрасте до 27 лет включительно, а также аспиранты. Итоги конкурса будут подведены до 24 мая 2021 года.

Работы будут приниматься по следующим номинациям: "Экология и экономика. Наилучшие доступные технологии в решении экологических проблем", "Чистая страна. Экология и здоровье человека", "Экологическое образование и просвещение как основа экологической безопасности городов. Сохранение биоразнообразия и развитие сферы экологического туризма".

Больше информации о конкурсе и его организаторах, конкурсных номинациях, порядке оформления, приема и оценки работ можно найти на сайте конкурса.