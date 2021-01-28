Глеб Никитин обратился к нижегородцам с просьбой уважать закон Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил жителям региона, планировавшим выйти на несанкционированный митинг, обращение, где напоминает об ответственности за это правонарушение.

Текст обращения опубликовало издание "Нижегородская правда":

"Главное, что хотелось сказать по поводу акции 31 января.

Об ответственности и праве на мирные выступления.

Публичные мероприятия, мирные митинги и шествия могут проводиться в установленных для этого местах и должны согласовываться. Это закон.

Запрос о согласовании от организаторов не поступал. Поэтому организаторы осознанно идут на нарушение закона.

Кроме того, в мире, стране и регионе – пандемия! И в целях безопасности людей такие мероприятия в принципе не могут проводиться до кардинального изменения эпидемиологической ситуации.

В случае нарушения закона органы правопорядка обязаны реагировать. В противном случае они тоже нарушат закон. Подчёркиваю – обязаны! Они не могут послушать губернатора или кого-то другого и не привлекать нарушителей к ответственности. И они будут это делать и в ходе несанкционированной акции, и впоследствии. Поэтому прошу тех, кто планировал участвовать, иметь в виду, что вы в этом случае преступите закон.

Именно уважение к закону – краеугольный камень и фундаментальное основание всех мировых демократий.

Помните и о том, что находиться в условиях скопления людей сейчас – это риск заразиться и снова резко увеличить нагрузку на здравоохранение. Это подвергает опасности не только вас, но и других людей.

Что касается распространяемых в сети скриншотов из родительских чатов об организации совместных походов в кино, о требовании отчитаться о местонахождении в этот день и так далее, официально заявляю: мною таких рекомендаций никогда не давалось. Но было дано поручение проинформировать родителей и детей о незаконном статусе акции и об её опасности. Не более того! Такое информирование будет осуществляться и посредством других каналов в целях безопасности жителей.

Иное – это либо дезинформация (такие случаи уже есть), либо инициатива отдельных лиц. Их мотивы неизвестны, но это может быть такой своеобразной попыткой обезопасить людей.

Обращаюсь напрямую к родителям и учителям. Вы не обязаны ни перед кем отчитываться, объясняться или отпрашиваться с каких-то совместных мероприятий, если они вам неинтересны. И никаких последствий в ходе учебного процесса в этом случае быть не может. Но ещё раз обратите внимание на то, что я написал выше.

По итогам прививочной кампании я очень рассчитываю на значительное снижение угроз пандемии к началу лета 2021 года. И тогда ограничения на массовые мероприятия будут сняты или значительно смягчены. И появится возможность в установленном порядке мирно собраться и выразить своё мнение. На что каждый, безусловно, имеет право.

Берегите себя!"