Юрий Медяник назначен главным дирижером Нижегородского театра оперы и балета Культура и отдых

Фото: пресс-служба театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Юрий Медяник назначен заместителем художественного руководителя по оркестру-главным дирижером Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Его пригласил в коллектив художественный руководитель театра Александр Топлов. В ближайшее время он будет официально представлен труппе.

Ранее Юрий Медяник занимал пост дирижера Московского театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова. Кроме того, с 2017 года он является бессменным дирижером телевизионного шоу "Синяя Птица" на канале "Россия-1" в течение шести сезонов передачи.

"Впереди много творческой и организационной работы. Основываясь на примерах лучших театров Европы, мы создадим среду, в которой будет интересно работать творческому коллективу театра. Новые постановки, приглашенные солисты не только на центральные вокальные и балетные партии, но и высококлассные оркестранты, которые обмениваются опытом с нашими музыкантами, будут призваны качественным образом улучшать звучание наших коллективов. Мне уже довелось провести несколько репетиций с оркестром, и я могу сказать, что встретил здесь талантливых людей и очень трепетное и неравнодушное отношение к искусству, именно это вдохновляет меня больше всего", – сказал Юрий Медяник.

СПРАВКА:

Юрий Медяник родился в 1983 году в Донецкой области. С отличием окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского (2006 год), Российскую академию музыки имени Гнесиных по специальности "баян" (класс профессора Вячеслава Семенова, 2007 год), ассистентуру-стажировку МГК по специальности "скрипка" (класс профессора Ара Богданяна, 2009 год), обучался в Conservatoire Royal de Mons (класс профессора M.Josard. Бельгия), прошел стажировку по дирижированию у Курта Мазура (2015 год), окончил аспирантуру Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова по специальности "оперно-симфоническое дирижирование" (класс профессора, Народного артиста СССР Юрия Симонова, 2018 год).

Является обладателем золотой медали международного конкурса "Berliner International Competition" (г. Берлин, Германия) и "Manhattan International Music Competition" (г. Нью-Йорк, США, 2019), номинантом на Национальную музыкальную премию "Виктория" в категории "лучшая песня к фильму" (кинокартина "Лед-2", 2020).