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Общество

Обсуждения по строительству многоэтажек пройдут в Советском районе Нижнего Новгорода

29 января 2021 14:03  [93] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Общественные обсуждения по строительству многоэтажек в Советском районе пройдут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте администрации города.

На общественные обсуждения представлена документация по планировке территории в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе.

Инициатор – ООО "Специализированный застройщик "Андор".

Ознакомиться с проектом можно с 29 января по 10 февраля (с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00) в администрации Советского района на информационных стендах.

Также до 10 февраля можно вносить свои замечания на почту: adm@sov.admgor.nnov.ru.

В частности, предусмотрен снос существующих и строительство многоквартирных домов и учреждений социального и коммунально-бытового обслуживания. В их числе дом со встроенным детсадом на 60 мест и подземной автостоянкой, а также дом со встроенными учреждениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Также проектом предусмотрено строительство школы на 950 мест.

Площадь земельного участка 9 518 кв.м.

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Теги:
Общественные слушания Советский район Строительство
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