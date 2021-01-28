Прессованный настил: чем отличается от стандартного, какие имеет преимущества

Металлический настил используется повсеместно в строительной и промышленной сферах, в процессе благоустройства объектов различного предназначения. Он выпускается в нескольких вариантах исполнения. Особого внимания заслуживает прессованный тип, отличающийся от аналогов. Каковы различия металлических настилов? Где можно применять покрытия, изготовленные методом прессования?

Что собой представляет сварной настил

Покрытие создается по технологии сварки из поперечных и параллельных проволок. Одни конструкции отвечают за несущие нагрузки, другие – за стабильность и жесткость. Поперечины достигают в высоту 20-70 мм. Их толщина достигает не более 5 мм. Контактная сварка позволяет создавать особенно прочные соединения, сохраняя аккуратные и практически незаметные следы.

Готовые сварные настилы можно встретить в зданиях промышленного назначения в качестве ступеней и пролетов. На них не задерживается вода, что многократно снижает риск падений сотрудников из-за скольжения по влаге. Устанавливаются настилы в технических помещениях, а также в хозяйственных постройках. Решетчатая структура позволяет их применять вместо грязевой защиты на входах в здания с высокой интенсивностью движения. Иногда на их основании оформляются мостики, эстакады, переходы. Сварной настил вписывается в ландшафты в виде ограждений. Из него создают декоративные предметы для садов, парков, прочих территорий. Подробнее смотрите на странице: https://www.gratepark.ru/catalog/pressovannyy_reshetchatyy_nastil/.

Прессованный настил и его преимущества

В основе конструкции прессованного настила лежат полосы. Они также располагаются в горизонтальном и вертикальном направлении. Но сварка здесь не используется. Соединение отдельных элементов происходит под критическим давлением, имеющим силу в 100 тонн. Под таким воздействием полосы буквально вдавливаются друг в друга. Получаются покрытия с отличными характеристиками. Они обладают массой преимуществ:

высокой прочностью в отношении любых механических нагрузок;

стойкостью к ультрафиолету, кислотам, влаге;

способностью противостоять коррозии;

длительным сроком службы, простотой ухода, неприхотливостью.

Дополнительно прессованный настил хромируется, окрашивается порошками, лакируется, цинкуется, анодируется. Это продлевает его срок службы, улучшает внешне, защищает от коррозии и прочих неблагоприятных факторов.

Прессованные настилы встречаются не менее часто. Из них также создают ступени и лестничные проходы. Ими обустраивают пешеходные дорожки. Они незаменимы там, где существует риск падений. Это участки с подъемами и поворотами площадки под уклоном. Важные преимущества прессованного настила – способность выдерживать без вреда сильные динамические нагрузки. По нему могут спокойно передвигаться люди, автомобили, специальная техника. При выборе материала необходимо обращать внимание на наличие сертификатов качества. Стоит правильно рассчитать предусмотренные нагрузки, учесть условия эксплуатации и прочие моменты.

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