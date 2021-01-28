Дизельные генераторы: виды и правила выбора

Если требуется подача электричества на какой-либо объект, необходим дизельный генератор. Такая установка может использоваться в следующих случаях:
В основном дизельный генератор используется в виде подстраховки в случае отключения электричества. Он позволяет промышленным предприятиям не потерпеть убытки. Также эту технику используют и частные лица.
Дизельный генератор устанавливается в частных домах, на дачах. Он помогает преодолеть проблемы, связанные с перебоями в подаче электричества.
Виды дизельных генераторов
Генераторы делятся на следующие виды:
Как выбрать дизельный генератор?
Если вы выбираете дизельный генератор, прежде всего нужно решить вопрос с тем, в каких условиях вы будете его эксплуатировать и какие задачи он будет решать. На основании таких данных вы сможете выбрать такую установку, которая без проблем справится с поставленной задачей.
Генераторы дизельные могут быть синхронными или асинхронными. Первые имеют сложное устройство, но обеспечивают стабильную работу. Они могут генерировать ток высокого напряжения. Асинхронные генераторы отличаются высокой надежностью, способностью эксплуатироваться в различных условиях. Они имеют простую конструкцию и являются долговечными. Их можно использовать в работе с оборудованием, которые очень чувствительны к переменам напряжения. Преимуществом их является то, что им не нужен блок охлаждения. Так что использовать их можно в любую погоду.
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