Дизельные генераторы: виды и правила выбора

Если требуется подача электричества на какой-либо объект, необходим дизельный генератор. Такая установка может использоваться в следующих случаях:

В виде основного источника электропитания. Дизельные генераторы устанавливаются в тех местах, где нет доступа к центральным системам электроснабжения. В виде запасной установки. В этом случае дизельный генератор используется, когда временно прерывается доступ к электричеству. Организация аварийной системы обеспечения электричеством. Этот вариант наиболее часто применяют предприятия, для которых важно безостановочное функционирование.

В основном дизельный генератор используется в виде подстраховки в случае отключения электричества. Он позволяет промышленным предприятиям не потерпеть убытки. Также эту технику используют и частные лица.

Дизельный генератор устанавливается в частных домах, на дачах. Он помогает преодолеть проблемы, связанные с перебоями в подаче электричества.

Виды дизельных генераторов

Генераторы делятся на следующие виды:

Однофазные. Они предоставляют ток на выходе, имеющей напряжение 220 вольт. Это самый распространенный класс генераторов. Такие устройства являются универсальными. Они встречаются как в маленьких магазинах, так и в коттеджах. Трехфазные. Они выдают напряжение 220 или 380 вольт. Это техника высшего уровня для обслуживания крупных пространств и предприятий, заводов, коттеджных поселков. Техника имеет высокую мощность.

Как выбрать дизельный генератор?

Если вы выбираете дизельный генератор, прежде всего нужно решить вопрос с тем, в каких условиях вы будете его эксплуатировать и какие задачи он будет решать. На основании таких данных вы сможете выбрать такую установку, которая без проблем справится с поставленной задачей.

Генераторы дизельные могут быть синхронными или асинхронными. Первые имеют сложное устройство, но обеспечивают стабильную работу. Они могут генерировать ток высокого напряжения. Асинхронные генераторы отличаются высокой надежностью, способностью эксплуатироваться в различных условиях. Они имеют простую конструкцию и являются долговечными. Их можно использовать в работе с оборудованием, которые очень чувствительны к переменам напряжения. Преимуществом их является то, что им не нужен блок охлаждения. Так что использовать их можно в любую погоду.

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