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Политика

Глеб Никитин отметил эффективность работы властей и регионального ГУФСИН

29 января 2021 16:27  [90] Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 января принял участие в коллегии регионального ГУФСИН России. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Также глава области провел рабочую встречу с заместителем директора ФСИН России Анатолием Якуниным и временно исполняющим обязанности начальника регионального ведомства Виктором Брантом.

"Когда речь идёт о противодействии преступности, хорошо скоординированная работа региональной власти и всех силовых ведомств играет серьёзную роль. Правительство региона в рамках своих полномочий стремится оказывать поддержку учреждениям уголовно-исполнительной системы. Мы вместе решаем задачи в рамках работы постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, комиссии по профилактике правонарушений, заседаний антитеррористической и антинаркотической комиссий Нижегородской области. Кроме того, на постоянной основе проводятся заседания межведомственной рабочей группы по созданию дополнительных условий для функционирования учреждений и органов уголовно-исполнительной системы регион", - сказал Глеб Никитин.

Открыл заседание коллегии Анатолий Якунин. Он представил участникам заседания временно исполняющего обязанности руководителя уголовно-исполнительной системы региона Виктора Бранта.

"Выражаю уверенность, что высокий уровень профессионализма и ответственности Виктора Адольфовича позволит с честью справиться с возложенными на него задачами", - отметил заместитель директора ФСИН России.

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Теги:
Глеб Никитин ФСИН
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