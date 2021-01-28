Глеб Никитин отметил эффективность работы властей и регионального ГУФСИН Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 января принял участие в коллегии регионального ГУФСИН России. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Также глава области провел рабочую встречу с заместителем директора ФСИН России Анатолием Якуниным и временно исполняющим обязанности начальника регионального ведомства Виктором Брантом.

"Когда речь идёт о противодействии преступности, хорошо скоординированная работа региональной власти и всех силовых ведомств играет серьёзную роль. Правительство региона в рамках своих полномочий стремится оказывать поддержку учреждениям уголовно-исполнительной системы. Мы вместе решаем задачи в рамках работы постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, комиссии по профилактике правонарушений, заседаний антитеррористической и антинаркотической комиссий Нижегородской области. Кроме того, на постоянной основе проводятся заседания межведомственной рабочей группы по созданию дополнительных условий для функционирования учреждений и органов уголовно-исполнительной системы регион", - сказал Глеб Никитин.

Открыл заседание коллегии Анатолий Якунин. Он представил участникам заседания временно исполняющего обязанности руководителя уголовно-исполнительной системы региона Виктора Бранта.

"Выражаю уверенность, что высокий уровень профессионализма и ответственности Виктора Адольфовича позволит с честью справиться с возложенными на него задачами", - отметил заместитель директора ФСИН России.