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Политика

Глеб Никитин стал наставником двух победителей конкурса "Лидеры России"

29 января 2021 18:42  [81] Политика

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин стал наставником двух победителей конкурса "Лидеры России-2020". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

С одним из своих подопечных - Ильей Степановым, губернатор 29 января 2021 года провел рабочую встречу.

"Хорошо знаком с конкурсом "Лидеры России" и очень высоко оцениваю его значение для Нижегородской области и страны в целом. Нижегородцы с каждым годом все более активно участвуют и показывают хорошие результаты. Многие уже успешно развивают карьеру благодаря конкурсу", - сказал Глеб Никитин.

"Я уже работал с победителями конкурса в качестве наставника. Это стало полезным опытом и для них, и для меня лично. Удалось реализовать интересные проекты. Надеюсь, так будет и в этот раз. У вас много различных направлений деятельности, в том числе касающихся раскрытия управленческого потенциала. В регионе как раз идет реализация ряда проектов в этой сфере, в частности на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области", - добавил глава Нижегородской области.

"Очень интересно было обнаружить широкие возможности для применения своих навыков и опыта в рамках текущих и планируемых региональных проектов. Это работа с кадровой программой, взаимодействие с составом и компетенциями управленческой команды правительства, коммуникация с молодежью. Считаю, что это была очень продуктивная встреча, открывающая горизонт для совместного труда", - отметил по итогам общения Илья Степанов.

Также Глеб Никитин стал наставником победительницы конкурса Ольги Романец.

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Теги:
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