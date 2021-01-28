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Политика

Координатор штаба Навального в Нижнем Новгороде сложил полномочия

30 января 2021 15:23  [2] Политика
Роман Трегубов, скриншот видеообращения

Роман Трегубов, скриншот видеообращения

Фото: телеграм-канал "Силовики"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Координатор штаба Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов сложил полномочия. Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовал телеграм-канал "Силовики".

Роман Трегубов объяснил свое решение несогласием с политикой штаба в части несанкционированных акций.

"Я не согласен выводить людей на несогласованные шествия. Я за закон и порядок, а все шествия должны быть согласованы с исполнительной властью. Кто будет отвечать за задержанных и пострадавших? Я против столкновений", — сказал он.

В заключение он призвал нижегородцев соблюдать закон и порядок и беречь себя.

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