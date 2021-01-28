Координатор штаба Навального в Нижнем Новгороде сложил полномочия

Роман Трегубов, скриншот видеообращения
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Координатор штаба Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов сложил полномочия. Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовал телеграм-канал "Силовики".
Роман Трегубов объяснил свое решение несогласием с политикой штаба в части несанкционированных акций.
"Я не согласен выводить людей на несогласованные шествия. Я за закон и порядок, а все шествия должны быть согласованы с исполнительной властью. Кто будет отвечать за задержанных и пострадавших? Я против столкновений", — сказал он.
В заключение он призвал нижегородцев соблюдать закон и порядок и беречь себя.
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