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Общество

Ковернинская ЦРБ получит 130 млн рублей на капремонт и закупку оборудования

30 января 2021 20:10  [90] Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ковернинская центральная районная больница получит 130 млн рублей на капремонт и закупку оборудования. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей поездки в Ковернинский район.

"Ковернинская ЦРБ включена в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения. На ее капитальный ремонт и оснащение оборудованием до конца 2025 года планируется направить около 130 миллионов рублей. Однако мне поступает немало обращений от жителей о состоянии учреждения, поэтому уже в 2021 году я поручил главному врачу обеспечить проведение косметического ремонта в здани", - сказал Глеб Никитин.

Он отметил, что в больнице довольно молодой кадровый состав, нет значимого дефицита специалистов, а коэффициент совмещения здесь ниже среднеобластного.

"Но есть вопросы, которые необходимо решить именно силами самого медучреждения. Здесь налицо признаки бесхозяйственного отношения. Очевидно, что больные не должны проходить лечение в стационаре, где шелушатся стены и отваливается штукатурка. Устранить эти недостатки больница может и своими силами, в рамках текущего финансирования. Безусловно, облик медучреждения должен быть иным", - отметил губернатор.

Как рассказал глава региона, ему поступали жалобы от жителей Ковернинского района на то, что по вызовам скорой помощи выезжает лишь один автомобиль.

"Осмотрел автопарк: в распоряжении Ковернинской ЦРБ 4 автомобиля скорой помощи, все они эксплуатируются", - сказал Глеб Никитин.

Кроме того, в 2021 году медучреждение получит для своих нужд еще три легковых автомобиля повышенной проходимости.

Напомним, что объем финансирования программы модернизации первичного звена здравоохранения в Нижегородской области за 5 лет составит 15,58 млрд рублей.

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Теги:
Здравоохранение Ковернинский район Медицина и здоровье
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