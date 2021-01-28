Племзавод им. Ленина в Ковернинском районе планирует расширение производства Экономика

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Племзавод им. Ленина в Ковернинском районе планирует расширение производства. Об этом стало известно во время рабочего визита губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Ковернинский район.

Предприятие является одним из передовых в ПФО и специализируется на выращивании различных сельскохозяйственных культур, производстве молока, мяса и колбас. В 2020 году там были реконструированы два телятника на 340 голов, а сейчас племзавод реализует инвестиционный проект по строительству молочного комплекса на 624 головы с доильным залом. Проектная мощность новой фермы – 6700 тонн молока в год.

"Без преувеличения могу сказать, что Племзавод имени Ленина - одно из ведущих предприятий не только региона, но и страны. Это суперроботизированное предприятие, где практически в режиме безлюдного производства происходит и дойка, и кормление коров, и уборка. На самом деле, производит очень сильное впечатление. Чисто, аккуратно. Действительно, современный уровень. Кроме того, предприятие у нас было пионером по вхождению в программу повышения производительности труда среди сельскохозяйственных предприятий в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости"", - сказал Глеб Никитин.

Строительство нового молочного комплекса началось в 2020 году, открыть его планируется весной 2021 года. Проект участвует в федеральной программе по возмещению инвестиционных затрат на строительство животноводческих помещений.

Аппараты, которые установлены на производстве, а также те, которыми будет оборудована строящаяся молочная ферма, полностью автоматизированы и компьютеризированы. Они позволяют выполнять все технологические операции: доят и кормят животных, ставят доильные стаканы на вымя коровы без участия оператора. Для автоматического подключения аппарата используются различные сенсорные элементы, прецизионные датчики, лазерная техника, фотореле, ультразвук. Также компьютеры в реальном времени анализируют здоровье коров и качество получаемого молока.

Племзавод является активным получателем господдержки. По различным программам предприятие получило субсидии в размере порядка 40 млн рублей.

"Предприятие активно развивается, и есть планы по созданию новых участков производства, по закупке дополнительного поголовья крупного рогатого скота. Новые участки будут созданы инвестором при поддержке правительства Нижегородской области, поскольку мы софинансируем соответствующие проекты, стимулируем инвестиции", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, ранее Глеб Никитин сообщал, что 2021 году в регионе планируется направить более 1,6 млрд рублей федеральных и областных субсидий на развитие животноводческих хозяйств – это на 8,5% больше уровня прошлого года.

Ранее сообщалось, что в регионе участниками нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" уже стали 130 предприятий различных сфер деятельности. Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и включает три федеральных проекта: "Системные меры по повышению производительности труда", "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" и "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности".