Нижегородцев пригласили на областное родительское собрание

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области в начале февраля проведет областной педагогический совет и областное родительское собрание. Об этом сообщили в ведомстве.
Мероприятия пройдут под председательством заместителя губернатора региона Давида Мелик-Гусейнова и министра образования Ольги Петровой.
Задать интересующий вопрос нижегородцы могут уже сейчас, заполнив специальную форму.
Вопросы будут приниматься до 9:00 2 февраля 2021 года.
Точные даты проведения педагогического совета и родительского собрания уточняются.
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