Нижегородцев пригласили на областное родительское собрание Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области в начале февраля проведет областной педагогический совет и областное родительское собрание. Об этом сообщили в ведомстве.

Мероприятия пройдут под председательством заместителя губернатора региона Давида Мелик-Гусейнова и министра образования Ольги Петровой.

Задать интересующий вопрос нижегородцы могут уже сейчас, заполнив специальную форму.

Вопросы будут приниматься до 9:00 2 февраля 2021 года.

Точные даты проведения педагогического совета и родительского собрания уточняются.