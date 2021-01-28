"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
Проездные стали бессрочными
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
31 января 2021 10:44  [46] Запись в первые классы на учебный год 2021-2022 перенесена на 1 апреля
31 января 2021 10:30  [76] Около 200 млн рублей направят на модернизацию Сокольской ЦРБ в Нижегородской области
31 января 2021 10:09  [81] Ледяной дождь прогнозируется в Нижегородской области 31 января
31 января 2021 10:00  [92] Около 8 тыс. соотечественников вернулись в Нижний Новгород по госпрограмме
31 января 2021 09:21  [114] Проект "Молодость" стартует в Дзержинске
30 января 2021 22:01  [282] Нижегородский ветеран, опасаясь за здоровье окружающих, призывает оказаться от незаконных митингов
30 января 2021 21:45  [265] Работники культуры РФ призывают нижегородцев цивилизованно вести диалоги с властью
30 января 2021 21:16  [338] Нижегородцев пригласили на областное родительское собрание
30 января 2021 21:14  [425] Рестораны на Б.Покровской, опасаясь за имущество и сотрудников, закроются в воскресенье
30 января 2021 20:10  [239] Ковернинская ЦРБ получит 130 млн рублей на капремонт и закупку оборудования
Общество

Около 8 тыс. соотечественников вернулись в Нижний Новгород по госпрограмме

31 января 2021 10:00  [92] Общество
Около 8 тыс. соотечественников вернулись в Нижний Новгород по госпрограмме

Около 8 тыс. соотечественников вернулись в Нижний Новгород по госпрограмме

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Около 8 тыс. соотечественников вернулись в Нижний Новгород по госпрограмме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, подведены итоги реализации госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа. В частности, в столицу Приволжья вернулись граждане из Германии, Испании, Израиля, Греции, Литвы, Украины, стран СНГ, а также лица без гражданства (апатриды).

В рамках программы стимулировался процесс добровольного переселения соотечественников, таким образом решенались демографические проблемы и развивалась экономика, в том числе путём увеличения притока на постоянное место жительства квалифицированных специалистов.

Отмечается, что сейчас идёт согласование нового пакета нормативно-правовых документов по программе на новый срок.

"Всего за период 2018-2020 годов для согласования заявлений соотечественников было проведено 93 заседания городской межведомственной комиссии", - уточнила директор городского департамента по социальной политике Галина Гуренко.

В период с 2018 по 2020 годы в профильный департамент было направлено 957 заявлений от кандидатов на участие в государственной программе. 938 семьям (2,5 тыс. граждан) согласовали переезд. За весь период действия госпрограммы был согласован переезд около 8 тыс. соотечественников.

По категориям прибывших соотечественников основная часть трудоспособные граждане - 68%, дети до 7 лет - 11%, дети 7-18 лет - 18% и 3% составляют пенсионеры (члены семей).

Всем переселившимся соотечественникам после их регистрации в установленном порядке и до приобретения гражданства РФ предоставляются (на общих основаниях) услуги государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, учреждений социального обслуживания, здравоохранения и услуги государственной службы занятости.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Переселение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph