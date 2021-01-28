Около 8 тыс. соотечественников вернулись в Нижний Новгород по госпрограмме Общество

Около 8 тыс. соотечественников вернулись в Нижний Новгород по госпрограмме

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Около 8 тыс. соотечественников вернулись в Нижний Новгород по госпрограмме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, подведены итоги реализации госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа. В частности, в столицу Приволжья вернулись граждане из Германии, Испании, Израиля, Греции, Литвы, Украины, стран СНГ, а также лица без гражданства (апатриды).

В рамках программы стимулировался процесс добровольного переселения соотечественников, таким образом решенались демографические проблемы и развивалась экономика, в том числе путём увеличения притока на постоянное место жительства квалифицированных специалистов.

Отмечается, что сейчас идёт согласование нового пакета нормативно-правовых документов по программе на новый срок.

"Всего за период 2018-2020 годов для согласования заявлений соотечественников было проведено 93 заседания городской межведомственной комиссии", - уточнила директор городского департамента по социальной политике Галина Гуренко.

В период с 2018 по 2020 годы в профильный департамент было направлено 957 заявлений от кандидатов на участие в государственной программе. 938 семьям (2,5 тыс. граждан) согласовали переезд. За весь период действия госпрограммы был согласован переезд около 8 тыс. соотечественников.

По категориям прибывших соотечественников основная часть трудоспособные граждане - 68%, дети до 7 лет - 11%, дети 7-18 лет - 18% и 3% составляют пенсионеры (члены семей).

Всем переселившимся соотечественникам после их регистрации в установленном порядке и до приобретения гражданства РФ предоставляются (на общих основаниях) услуги государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, учреждений социального обслуживания, здравоохранения и услуги государственной службы занятости.