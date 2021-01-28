"Устраивать митинг в пандемию – подвергать риску здоровье близких", - Татьяна Гриневич Политика

Устраивать митинг в пандемию – подвергать риску здоровье близких, - Татьяна Гриневич

"Справедливая Россия" никогда не призывала к митингам, тем более несанкционированным. Мы - партия, которая, критикуя, предлагает, но не призывает к выходам на улицу. Митингам сейчас — нет!", - заявила депутат Думы Нижнего Новгорода, председатель НРО партии "Справедливая Россия" Татьяна Гриневич.

"Во-первых, устраивать подобные незаконные акции в период пандемии – это подвергать риску жизни и здоровье не только окружающих нижегородцев, но и своих самых близких людей – родителей, наших бабушек и дедушек. Организаторы нигде не обмолвились о средствах безопасности. И если посмотреть на многочисленные фото в интернете, то больше половины людей в местах массового скопления находятся без масок.

Во-вторых, во все времена находятся люди, которые громко, публично заявляют о своем несогласии с тем, что происходит. Например, Андрей Сахаров, который за свои политические высказывания был сослан в наш город, Александр Солженицын. Они обращали внимание на ту несправедливость, которая живет среди нас. Но делали это с одной целью – изменить жизнь людей к лучшему и показать, как это можно сделать. Такие люди заслуживают и уважения, и благодарной памяти. Они вошли в историю, но они не призывали к каким-то митингам или свержению власти", - подчеркнула она.

"У тех же, кто собирается сейчас во второй раз выйти на улицы, нет четкой позиции. Митинг ради митинга. Разрушение всего, что было построено. Но я прекрасно помню, как мы жили в 90-х: было страшно выйти на улицы из-за разгула преступности. Я сама выросла в области, и жители там спасались только тем, что выросло на огородах. И я дорожу тем, что страна наконец-то развивается без всяких революционных ситуаций. Лично я, как и в прошлые выходные, собираюсь кататься на лыжах – и именно так "митинговать" против сидячего и нездорового образа жизни", - сказала Татьяна Гриневич.