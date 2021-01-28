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Общество

Нижегородские депутаты высказали свое мнение о несанкционированных акциях

31 января 2021 12:47  [118] Общество

Депутаты Нижегородской области и Нижнего Новгорода опубликовали на своих страницах в соцсетях мнения об акциях, которых проходят без согласования, в том числе в период пандемии коронавируса.

Заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, которая переболела COVID-19, призывает отказаться от участия в массовых мероприятиях.

"В сети снова звучат призывы пойти "погулять". И я сейчас даже не буду касаться вопроса "за что", за какие идеалы и почему люди выходят на несанкционированный митинг, сознательно нарушая закон. И есть ли иные способы высказать свою позицию, если она есть. Вот, например, аккаунты в социальных сетях в России, в отличие от других стран, не блокируют. Каждый может сформулировать и изложить своё мнение совершенно открыто", - пишет депутат.

Она рассказала, что заболела коронавирусом, от нее инфекция передалась всей семье и теперь Ольга Щетинина понимает, насколько опасна эта болезнь.
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"Каждое массовое мероприятие в разгар пандемии - это новые заражённые, новые ограничения, бессонные ночи наших врачей. Зачем? Понимаю, что все устали от ограничений, от неустроенности, от проблем с которыми нам пришлось столкнуться из-за этой дурацкой пандемии. Понимаю, что в стране, несмотря на очевидные положительные изменения, ещё много нерешенных вопросов. Понимаю и хайп, который ловят подростки. Вижу манипуляции. Но опять же, сейчас не об этом", - продолжила она.

"Давайте будем разумными! Будем соблюдать закон, думать о других и беречь дорогих нам людей! А если хочется что-то изменить, то есть миллион способов. И первый из них, действовать, менять мир вокруг себя, дарить добро, и это неизбежно приведёт к положительным изменениям. Конкретным. В которых МЫ приняли личное участие", - завершила вой пост Ольга Щетинина.

Председатель постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович считает, что для времени, потраченного на участие в несанкционированной акции, можно найти другое применение.

"Время - самый ценный, невосполнимый ресурс! И я намерен тратить его на своих родных и близких людей, на свою работу, на свой трудовой коллектив, на своих избирателей, на помощь и поддержу людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и, в конце концов, на самого себя - на хобби, на спорт, на книги, а не участвовать в сомнительных, незаконных акциях, "выплясывая под чужую дудку", - написал депутат в своем аккаунте в соцсети.

Заместитель председателя комитета по социальным вопросам Законодательного Собрания Нижегородской области Наталья Смотракова в своем обращении делает акцент на призыв к молодежи.

"Я хочу обратиться к молодому поколению: если вы хотите жить в сильной и благополучной стране, то устраивать погромы, драки и беспорядки на улицах города совсем не обязательно. Я призываю вас подумать о том, что разрушать всегда гораздо легче, чем созидать. Мы очень часто бываем недовольны окружающими нас людьми и обстоятельствами. Мы виним в своих бедах и несчастьях кого угодно - чиновников, депутатов, соседей, погоду, пандемию в то время, как сами очень часто становимся виновниками своих же бед. 90-е годы... перестройка... Я и мои сверстники были совсем молодыми ребятами. Многие с упоением ждали перемен. Но почему же сейчас с большой ностальгией вспоминаем советский период?", - пишет она.

"Мечтать изменить страну, вселенную (мыслить масштабно), это всегда хорошо.
Плохо - когда думаем, что надо всё сначала разрушить и только после этого может быть "хорошо". А как сделать "хорошо"? Есть достаточно возможностей и сил на "хорошо"?
Не получится ли, что это время разрушений затянется надолго?", - обращается депутат к молодому поколению.

"Пусть я не самый лучший эксперт в различных политических волнениях, но есть свой собственный опыт с высоты прожитых лет. Когда я хотела изменить ту или иную ситуацию на своем жизненном пути, то начинала с изменения самой себя, создавала команду единомышленников и мы вместе брались за дело! И это дело получалось!", - подытожила Наталья Смотракова.

Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Андрей Тарасов выражает обеспокоенность в том, что организаторы несанкционированных митингов призывают участвовать в таких мероприятиях детей.

"Проведение митингов, собраний, шествий не запрещено в нашей стране. Для этого организаторам необходимо направить уведомление о предстоящем публичном мероприятии и получить согласование на его проведение. Кроме того, организаторы публичного мероприятия должны обеспечить безопасность всех его участников. В противном случае - это нарушение закона", - пояснил депутат.

"Меня настораживает тот факт, что организаторы анонсированного в воскресенье митинга отказываются организовывать мероприятие в соответствии с законом. Создаётся впечатление, что граждан и, особенно детей, просто используют для решения своих собственных проблем", - считает Андрей Тарасов.

"Очень беспокоит то, что в соцсетях организаторы активно призывают детей и молодёжь участвовать в этой незаконной акции и настраивают их на противоправные действия против сотрудников правоохранительных органов. Не исключаю, что 31 января могут произойти такие провокации, в результате которых пострадают невинные люди", - выразил опасение депутат.

"Таким образом, участие в этом несогласованном митинге 31 января не только незаконно, но и, прежде всего, небезопасно. Это не тот случай, когда надо рисковать здоровьем граждан, в том числе детей, потому что подобные мероприятия направлены не на улучшение жизни в нашей стране, а на создание хаоса и беспорядка. Вот поэтому я призываю не участвовать в этом митинге 31 января 2021 года", - подытожил он.

Секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Московского района Нижнего Новгорода, Региональный координатор федерального партийного проекта "Единая страна - доступная среда" Ольга Никитина напомнила о последствиях, которых ждали участников несанкционированных акций, прошедших 23 января.

"Каждый россиянин имеет право на свое личное мнение и активную гражданскую позицию. И это правильно до тех пор, пока остается в рамках закона. Проведение несанкционированных митингов (неважно в честь чего или кого) – это прямое нарушение закона. К тому же, на митинг 31 января в Нижегородской области даже не запрашивалось согласование у властей", - рассказала депутат.

"На мой взгляд, преступно призывать участвовать в том, что может принести участникам негативные последствия: штрафы, аресты, составление протоколов об административном правонарушении, травмы. Как мы видим, 23 января в ходе незаконного митинга по всей России было задержано более 1 300 человек, ранены десятки. "Эффект толпы" сам по себе опасен: неизвестно, кто идет с тобой бок о бок, и что он сделает в следующую минуту. Многие участники были агрессивны, пускали в ход кулаки и не только", - напомнила Ольга Никитина.

"При этом не нужно забывать, что митинг – это всегда большое скопление людей. А ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Нижегородской области еще не стабилизировалась и остается неблагополучной. Участие в любых массовых мероприятиях, в которых не предусмотрена социальная дистанция,– лишний повод спровоцировать рост заболевания. На них легко стать контактным, заболеть самому и заразить своих близких, среди которых, наверняка, есть пожилые люди и те, кто находится в "зоне риска", - говорит депутат.

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Теги:
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