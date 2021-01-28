Полицейские замечены за раздачей масок на несанкционированном митинге в Нижнем Новгороде Политика

Полицейские замечены за раздачей масок на несанкционированном митинге в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Полицейские замечены за раздачей медицинских масок на несанкционированном митинге в Нижнем Новгороде.

В Нижегородской области сохраняются запрет на массовые мероприятия в связи с распространением Covid-19 и обязательный масочный режим. Однако часть участников несанкционированной акции в областном центре 31 января пришли на мероприятие без средств индивидуальной защиты.

Чтобы избежать вспышки заболеваемости, сотрудники областного управления МВД раздали им медицинские маски. Это запечатлено на видео, размещённом в соцсетях