Как выбрать кредитную карту?

Кредитная карта выручит вас в той ситуации, если вам срочно потребовались финансовые средства. Кредитные карты выдают различные организации, но не все из них предлагают действительно выгодные условия. Если вы хотите взять получить кредитную карту выгодно и не хотите переплачивать за неё, вам нужно обратить внимание на основные параметры её выбора.

Как выбрать кредитку?

Выбрать кредитную карту вы сможете с помощью этого сайта kartavbanke.ru. Здесь представлены обзоры и рейтинги всех банковских карт. Вы сможете подобрать карту, соответствующую вашим требованиям.

При подборе такой карты смотрите на следующие моменты:

Кредитный лимит. Это сумма, которую финансовая организация готова предоставить вам в долг. Вы можете взять займ на такую сумму. Если же вы будете регулярно тратить деньги с кредитной карты и своевременно возвращать долг, лимит может повыситься. Грейс-период. Это своеобразные кредитные каникулы для заемщиков, то есть срок, в течение которого не начисляются проценты за пользование деньгами. Обычно этот период составляет не больше 60 дней. Он включает в себя время, в течение которого вам нужно будет возвратить деньги. Некоторые организации предлагаются продленный льготный период. Но не стоит думать, что всё так просто. В течение данного времени вам всё же придёте вернуть определенную часть средств. Расходы за пользование картой. Помимо процентов за пользование кредитом вам придётся оплатить годовое обслуживание карты, комиссию за переводы и снятие наличных через банкомат. Вы можете сравнить расходы на разных картах и выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Некоторые банки пробуют навязать своим клиентам дополнительные услуги. Проверьте, сколько стоят такие услуги и нужны ли они вам. Также проверьте сумму обслуживания за год. Многие банки не берут оплату за месяц, но зато начисляют годовое обслуживание. Комиссия может взиматься и за перевод денег с одной карты на другую. Бонусы. Они позволят вам сэкономить или вернуть часть потраченных средств. Прежде чем заказать себе кредитную карту, посмотрите, какие предложения по ней имеются. Например, если банк предлагает скидку на услуги АЗС, но вы не имеете машины, то для вас это будет неактуально.

Выбирайте карту, условия которой будет наиболее подходящими для вас. Учтите максимальное количество факторов, чтобы не получить большой переплаты.

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